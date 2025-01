Mastodon passe en mode non lucratif pour assurer son indépendance

Pourquoi ce changement ?

(Oui ce visuel date un peu)

Concrètement, qu’est-ce qui change ?

Depuis sa création en 2016, Mastodon a toujours prôné l’indépendance.. Jusqu’à présent, c’est lui qui décidait de tout. Mais avec l’expansion rapide de la communauté — environ 835 000 utilisateurs actifs mensuels sur des milliers de serveurs — cette structure a montré ses limites.Dans un post de blog, Mastodon explique que la configuration juridique initiale était « un moyen rapide pour continuer les opérations ».. D’où la décision de créer une entité dédiée pour mieux refléter les valeurs d’indépendance du réseau.À court terme, ça ne devrait pas provoquer de changements incroyables. Les serveurs principaux, mastodon.social et mastodon.online, resteront en ligne, et l’expérience utilisateur ne sera pas impactée.. Quant à la nouvelle entité, elle sera chargée de structurer la gouvernance et de garantir que Mastodon reste fidèle à sa mission initiale. Le lieu exact de cette organisation européenne reste à définir, mais son but est clair : préserver la nature décentralisée et communautaire de Mastodon.Cette annonce fait partie d’un débat plus large sur la gouvernance des projets open source.. Mastodon anticipe ce genre de critiques en optant pour un modèle plus collectif.Si Mastodon compte sur les dons et les parrainages pour fonctionner, son principal rival, Bluesky, joue une autre carte : il prévoit de lever des fonds à hauteur de 700 millions de dollars. Malgré cette différence de stratégie,. Reste à voir si ce modèle convaincra à long terme.D'ailleurs du coup, vous,