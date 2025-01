Free lance une nouvelle Freebox pour les entreprises !

La nouvelle Freebox Pro V2

Performances techniques

Sécurité et stockage

Économie d’énergie et durabilité

Des services pensés pour les pros

Que proposait la Freebox Pro V1 ?

Et la Freebox Ultra ?

. Le Wi-Fi 7 quad-band, avec une bande 6 GHz, doit permettre une connexion stable pour un maximum de 100 appareils connectés. Pour soutenir ces performances, la box embarque un processeur quad-core cadencé à 2,2 GHz et offre une connectique complète : quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s, un port SFP+ 10G et un port USB-C.En cas de coupure de la fibre,, pour garantir la continuité des activités. Free propose également des répéteurs Wi-Fi 7 en option pour étendre la couverture réseau.La box inclut, avec la possibilité d’ajouter un second disque en RAID1. Les données sont également synchronisées dans trois datacenters certifiés ISO 27001, basés en France. La cybersécurité est renforcée par la solution intégrée « Cyber Protect Essentiel », qui analyse les flux réseau 24/7 et alerte l’utilisateur en cas de menace détectée.Free annonce une réduction de 40 % de la consommation énergétique par rapport à la version précédente., programmable à distance, qui permet de diminuer la consommation jusqu’à 95 %. La Freebox Pro V2 a été conçue pour durer au moins 10 ans, ce qui en fait une solution plutôt adaptée pour un usage intensif et prolongé.L’offre inclut deux lignes fixes avec appels illimités et, dont 28 Go utilisables en roaming. Free propose aussi des forfaits 5G à moitié prix pour les collaborateurs et un service LOC+ pour louer ou acheter des téléphones professionnels.L’espace client a été simplifié pour faciliter la gestion des abonnements, des factures et des services techniques., toujours sans engagement.La Freebox Pro V2 se positionne donc comme une solution complète pour les entreprises,, sécurité et efficacité énergétique, tout en maintenant un coût inchangé.La Freebox Pro V1, première version de l’offre professionnelle de Free,grâce à la technologie fibre 10G EPON. Elle était équipée du Wi-Fi 6E tri-bande, offrant une connexion améliorée pour les entreprises. La box incluait également deux emplacements pour disques durs 2,5” SATA III, permettant une configuration en RAID pour le stockage local. En cas de coupure de la fibre, un modem 4G assurait aussi une continuité de service.La Freebox Ultra elle, destinée aux particuliers, offre des performances équivalentes à la Pro V2, avec des débits symétriques pouvant atteindre 8 Gbit/s, grâce à la technologie fibre 10G EPON., incluant la bande de fréquence 6 GHz, permettant elle aussi une connexion stable pour jusqu’à 100 appareils simultanément. La box est également équipée d’un processeur quad-core cadencé à 2,2 GHz et dispose de quatre ports Ethernet 2,5 Gbit/s, d’un port SFP+ 10G et d’un port USB-C.