Fin du Stream for Humanity, découvrez le très beau montant récolté par les streamers !

L’événement, qui a débuté vendredi soir, s’est clôturé dimanche avec un match de football caritatif au stade Jean-Bouin à Paris. Des créateurs de contenu comme Amine ou Inoxtag se sont affrontés aux côtés de personnalités du football, comme Adil Rami et Gerard Piqué, sous les yeux de 500 000 spectateurs connectés sur Twitch , était le point final de ce marathon solidaire.Côté streaming, les participants ont relevé des défis en direct pour inciter leurs communautés à donner. Par exemple, la streameuse Trixy a proposé une « boîte à secrets », alors qu’ Inoxtag et d’autres ont annoncé des contributions personnelles,Les sommes récoltées seront intégralement reversées à Médecins sans frontières, qui interviennent dans les quatre pays ciblés. Selon Isabelle Defourny, présidente de l’ONG,. En RDC, les déplacements massifs de population dus aux conflits ont laissé un million de personnes dans des camps insalubres. Au Soudan, les combats ont entraîné une famine dévastatrice, affectant des milliers de familles.Malgré le succès, certaines critiques ont émergé, notamment sur l’absence de Mayotte ou de l’Ukraine parmi les bénéficiaires. Amine a précisé que l’organisation de l’événement avait débuté avant le passage du cyclone Chido à Mayotte.Stream for Humanity s’inscrit dans la continuité des événements caritatifs de Twitch, comme le Z Event . Avec sa capacité à mobiliser des communautés en ligne autour de causes communes, ce format confirme son efficacité.Cette première édition n’a pas battu de records,. Avec des participants engagés et une organisation soignée, Stream for Humanity pourrait bien devenir un rendez-vous récurrent ! Que pensez-vous de ce type d’initiatives ?