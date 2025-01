David Balland, cofondateur de Ledger, enlevé puis libéré

Photo : BFM

Un enlèvement planifié et des ravisseurs bien renseignés

Ledger, une licorne française sous les projecteurs

Un secteur de plus en plus vulnérable

anonyme

Un signal d’alerte pour l’écosystème crypto

Tout commence mardi matin : des ravisseurs s’introduisent chez David Balland et le forcent à monter dans une voiture. Direction un lieu inconnu, où il est séquestré. Leur objectif ? Obtenir une rançon en cryptomonnaies, un moyen de paiement difficile à tracer.Même s’il est en vie, l’épreuve laisse des traces. Selon les autorités, il a dû être pris en charge pour recevoir des soins. Ledger , c’est cette entreprise française qui sécurise les cryptos de millions d’utilisateurs à travers le monde grâce à ses portefeuilles physiques réputés inviolables. Créée en 2014, elle est aujourd’hui valorisée à plus d’un milliard d’euros et sécurise environ 20 % des cryptomonnaies mondiales.Les ravisseurs misaient probablement sur la discrétion et la rapidité que permettent les transactions en cryptos, mais ils ont clairement sous-estimé la réactivité des forces de l’ordre.Ce n’est pas la première fois que des figures de la cryptosphère sont dans le collimateur. Récemment, des influenceurs comme Hasheur ont également été victimes de tentatives de vol violentes.C’est simple : les investisseurs et entrepreneurs du secteur doivent maintenant réfléchir à leur sécurité, et en faire une priorité absolue.Cet enlèvement montre un problème bien réel. Avec la popularité croissante des cryptos, le risque d’attaques ciblées augmente. Si vous travaillez dans ce domaine ou détenez des actifs importants, mieux vaut rester vigilant.Heureusement, cette fois, tout s’est bien terminé pour David Balland. Mais clairement, le monde des cryptos n’est pas de tout repos.