Maquillage, VPN... les astuces des ados australiens pour contourner la loi sur les réseaux sociaux

En fait c'est plutôt un casse tête. L'intention de protéger les jeunes du cyberharcèlement et des contenus nocifs est complètement louable, mais l'exécution est toujours complètement foireuse. Meta demande d'ailleurs au gouvernement australien de revoir sa copie et propose plutôt une vérification d'âge au niveau des stores d'applications, comme l'App Stor. Le problème, c'est que les ados s'adapteront toujours plus vite que les régulateurs. D'ailleurs, seulement une semaine après l'interdiction, la ministre australienne des Communications défendait sa loi sur TikTok et les commentaires des jeunes ne se sont pas fait attendre : Raté, je suis toujours là. La France, qui doit appliquer sa propre interdiction à la rentrée 2026, ferait bien de prendre des notes.