Le patron d'Instagram jure qu'on ne peut pas être addict aux réseaux sociaux

On en dit quoi ?



La défense de Mosseri est un peu difficile à tenir, on ne va pas se mentir. Cette posture de dire qu'on ne peut pas être véritablement accro aux réseaux sociaux, en 2026, c'est intenable, surtout quand on voit autant d'États légiférer pour essayer de limiter ce fléau. Et l'histoire des filtres beauté laisse un goût amer : en interne, tout le monde savait que c'était un problème pour les ados, mais la concurrence avec TikTok a visiblement pesé plus lourd. Si vous avez des ados qui passent leurs soirées sur Instagram, les prochaines semaines de procès risquent de vous intéresser de très près.