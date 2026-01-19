Avec iOS 27, quelles nouveautés sont attendues pour l'iPhone ?

Qu'en penser ?



Comme souvent à ce stade, la feuille de route d’iOS 27 reste encore partielle. D’autres rumeurs devraient émerger dans les semaines et mois à venir, à mesure que le développement avance et que les fuites se multiplient en amont de la WWDC. Une chose semble toutefois se confirmer : iOS 27 ne cherchera pas à tout réinventer, Apple n'a d'ailleurs pas intérêt à le faire mais à améliorer et stabiliser les fonctions existantes histoire de regagner la confiance érodée de ses utilisateurs (et de ses investisseurs). Les premiers tests ne devraient pas tarder. On notera d'ailleurs que la première bêta d'iOS 26.4 devrait arriver avant la prochaine présentation des résultats ou encore de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qu'il faudra très certainement rassurer !