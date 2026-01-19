Avec iOS 27, quelles nouveautés sont attendues pour l'iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Même si iOS 27 ne sera officiellement dévoilé que dans quelques mois —à la WWDC—, les premières rumeurs commencent déjà à en dessiner les grandes lignes. Et à en croire les informations disponibles, Apple préparerait une mise à jour moins spectaculaire visuellement après Liquid Glass, mais plus stratégique sur le fond.
Selon Mark Gurman, iOS 27 s’inscrirait dans la lignée de Mac OS X Snow Leopard, une version restée célèbre pour son approche pragmatique : peu de nouveautés visibles, mais un gros travail sur la qualité, la fiabilité et les performances internes.
Après plusieurs années marquées par l’introduction de fonctionnalités importantes — comme les widgets, la personnalisation de l'écran verrouillé, ou encore Apple Intelligence (enfin...) — Cupertino chercherait à consolider les bases, corriger les incohérences et améliorer l’expérience globale au quotidien. Il faut dire que les avancées en matière d'IA ont laissé bon nombre d'utilisateurs sur leur faim !
Cela ne signifie pas pour autant qu’iOS 27 sera une mise à jour vide. Au contraire, plusieurs nouveautés importantes sont attendues, notamment autour de l’intelligence artificielle qui passera enfin à la vitesse supérieure.
Une large partie des nouveautés d’iOS 27 devrait s’inscrire dans le cadre d’Apple Intelligence, à commencer par un Siri plus personnel, plus proactif. Une version profondément remaniée et boostée par Gemini est déjà attendue avec iOS 26.4 (on a hâte de tester la première bêta qui devrait arriver avant la fin du mois), mais Apple ne s’arrêterait pas là.
Avec iOS 27, l’assistant vocal devrait aller encore plus loin avec une nouvelle interface, plus moderne et contextuelle, mais aussi des suggestions basées sur les habitudes de l’utilisateur. Ou encore conserver la mémoire des conversations passées, pour des échanges plus naturels et continus. Plus le droit à l'erreur, Apple est trop en retard : il s'agit de vraiment transformer Siri d’un simple assistant vocal en véritable compagnon intelligent, capable de comprendre le contexte sur la durée.
Plusieurs fonctionnalités Apple Intelligence inédites seraient également au programme, comme une application Calendrier dopée à l’IA, capable d’anticiper, de réorganiser ou de suggérer des événements. Et surtout, un service / application Apple Health+, sous forme d’abonnement, intégrant un coach santé basé sur l’IA, avec conseils nutritionnels et recommandations médicales (à prendre avec prudence, évidemment).
La dernière évolution attendue est le support d’une connectivité satellite 5G. Pour le moment, Apple s’est surtout limitée à des usages d’urgence (SOS, Messages, localisation). Avec iOS 27, l’ambition serait bien plus large.
Les rumeurs évoquent, dans le désordre, une connexion Internet par satellite, potentiellement réservée aux iPhone 18 Pro, Apple Maps utilisable via satellite ou encore l’envoi et la réception de photos dans Messages via satellite. Si ces fonctions se confirment, Apple franchirait un cap important dans l’indépendance réseau de l’iPhone, notamment dans les zones sans couverture cellulaire classique.
Comme souvent à ce stade, la feuille de route d’iOS 27 reste encore partielle. D’autres rumeurs devraient émerger dans les semaines et mois à venir, à mesure que le développement avance et que les fuites se multiplient en amont de la WWDC. Une chose semble toutefois se confirmer : iOS 27 ne cherchera pas à tout réinventer, Apple n'a d'ailleurs pas intérêt à le faire mais à améliorer et stabiliser les fonctions existantes histoire de regagner la confiance érodée de ses utilisateurs (et de ses investisseurs). Les premiers tests ne devraient pas tarder. On notera d'ailleurs que la première bêta d'iOS 26.4 devrait arriver avant la prochaine présentation des résultats ou encore de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qu'il faudra très certainement rassurer !
Stabilité et performances d’abord
Selon Mark Gurman, iOS 27 s’inscrirait dans la lignée de Mac OS X Snow Leopard, une version restée célèbre pour son approche pragmatique : peu de nouveautés visibles, mais un gros travail sur la qualité, la fiabilité et les performances internes.
Après plusieurs années marquées par l’introduction de fonctionnalités importantes — comme les widgets, la personnalisation de l'écran verrouillé, ou encore Apple Intelligence (enfin...) — Cupertino chercherait à consolider les bases, corriger les incohérences et améliorer l’expérience globale au quotidien. Il faut dire que les avancées en matière d'IA ont laissé bon nombre d'utilisateurs sur leur faim !
Cela ne signifie pas pour autant qu’iOS 27 sera une mise à jour vide. Au contraire, plusieurs nouveautés importantes sont attendues, notamment autour de l’intelligence artificielle qui passera enfin à la vitesse supérieure.
Apple Intelligence, un pivot central d'iOS 27
Une large partie des nouveautés d’iOS 27 devrait s’inscrire dans le cadre d’Apple Intelligence, à commencer par un Siri plus personnel, plus proactif. Une version profondément remaniée et boostée par Gemini est déjà attendue avec iOS 26.4 (on a hâte de tester la première bêta qui devrait arriver avant la fin du mois), mais Apple ne s’arrêterait pas là.
Avec iOS 27, l’assistant vocal devrait aller encore plus loin avec une nouvelle interface, plus moderne et contextuelle, mais aussi des suggestions basées sur les habitudes de l’utilisateur. Ou encore conserver la mémoire des conversations passées, pour des échanges plus naturels et continus. Plus le droit à l'erreur, Apple est trop en retard : il s'agit de vraiment transformer Siri d’un simple assistant vocal en véritable compagnon intelligent, capable de comprendre le contexte sur la durée.
Plusieurs fonctionnalités Apple Intelligence inédites seraient également au programme, comme une application Calendrier dopée à l’IA, capable d’anticiper, de réorganiser ou de suggérer des événements. Et surtout, un service / application Apple Health+, sous forme d’abonnement, intégrant un coach santé basé sur l’IA, avec conseils nutritionnels et recommandations médicales (à prendre avec prudence, évidemment).
Satellite : vers une vraie connexion Internet en 5G
La dernière évolution attendue est le support d’une connectivité satellite 5G. Pour le moment, Apple s’est surtout limitée à des usages d’urgence (SOS, Messages, localisation). Avec iOS 27, l’ambition serait bien plus large.
Les rumeurs évoquent, dans le désordre, une connexion Internet par satellite, potentiellement réservée aux iPhone 18 Pro, Apple Maps utilisable via satellite ou encore l’envoi et la réception de photos dans Messages via satellite. Si ces fonctions se confirment, Apple franchirait un cap important dans l’indépendance réseau de l’iPhone, notamment dans les zones sans couverture cellulaire classique.
Qu'en penser ?
Comme souvent à ce stade, la feuille de route d’iOS 27 reste encore partielle. D’autres rumeurs devraient émerger dans les semaines et mois à venir, à mesure que le développement avance et que les fuites se multiplient en amont de la WWDC. Une chose semble toutefois se confirmer : iOS 27 ne cherchera pas à tout réinventer, Apple n'a d'ailleurs pas intérêt à le faire mais à améliorer et stabiliser les fonctions existantes histoire de regagner la confiance érodée de ses utilisateurs (et de ses investisseurs). Les premiers tests ne devraient pas tarder. On notera d'ailleurs que la première bêta d'iOS 26.4 devrait arriver avant la prochaine présentation des résultats ou encore de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qu'il faudra très certainement rassurer !