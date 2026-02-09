Avec la fusion SpaceX–xAI, la fortune d’Elon Musk explose tous les records
Par Laurence - Publié le
Il n’y a pas que les satellites d'Elon Musk — et peut-être bientôt ses data centers — qui évoluent en orbite. Sa fortune personnelle, elle aussi, semble avoir quitté toute référence connue. Depuis l’annonce, le 2 février, de la fusion entre SpaceX et xAI, le patrimoine du patron de Tesla et X a atteint des sommets jamais observés dans l’histoire économique moderne.
Selon une estimation publiée par Bloomberg, Elon Musk disposerait désormais d’une fortune colossale de 672 milliards de dollars. Un montant vertigineux, qui le place très loin devant le reste du classement mondial. À titre de comparaison, le deuxième homme le plus riche de la planète, Larry Page, cofondateur de Google, afficherait un patrimoine inférieur d’environ 400 milliards de dollars.
Mais même ce chiffre impressionnant pourrait être en-dessous de la réalité. De son côté, Forbes, référence historique des classements de grandes fortunes, avance une estimation encore plus spectaculaire. Selon le magazine américain, la richesse d’Elon Musk atteindrait en réalité 852 milliards de dollars, frôlant dangereusement la barre symbolique du trillion.
Cette divergence s’explique par la complexité de l’évaluation des actifs non cotés, au premier rang desquels figure SpaceX. La société spatiale, désormais étroitement liée à xAI, verrait sa valorisation exploser sous l’effet combiné de ses contrats gouvernementaux, de Starlink et des ambitions démesurées de Musk dans l’intelligence artificielle.
La fusion entre SpaceX et xAI ne se limite pas à un simple jeu d’écritures financières. Elle cristallise la vision d’Elon Musk : bâtir un empire technologique intégrant espace, connectivité mondiale, IA générative et infrastructures de calcul à très grande échelle. Une stratégie qui séduit investisseurs et marchés privés, et qui alimente mécaniquement la flambée de sa fortune personnelle.
Jamais un entrepreneur n’avait concentré autant de valeur économique, en si peu d’entités, tout en conservant un contrôle aussi étroit sur ses entreprises. À ce stade, les comparaisons avec les magnats du pétrole du XXᵉ siècle ou les géants de la tech des années 2000 paraissent presque dérisoires, mais surtout impossibles à faire au vu du contexte et de la composition du patrimoine.
Qu’elle soit de 672 ou de 852 milliards de dollars, la fortune d’Elon Musk marque un changement d’échelle inédit. Elle pose aussi de nouvelles questions : concentration extrême du capital, influence politique et industrielle, et capacité d’un seul homme à peser sur des secteurs entiers, de l’espace à l’IA. Une chose est sûre : Elon Musk ne joue désormais plus dans la même catégorie que le reste des milliardaires. Il évolue dans une stratosphère financière à part — aussi difficile à atteindre que l’orbite terrestre.
