Meta va carrément fermer Messenger.com

On en dit quoi ?



Meta a passé dix ans à pousser tout le monde vers Messenger, et maintenant il faut revenir sur Facebook. La logique est simple : moins de services séparés, plus de temps passé sur la plateforme principale. Pour ceux qui utilisaient Messenger.com justement pour éviter Facebook, c'est franchement pénible. Et derrière l'argument du trafic en baisse , on devine surtout une volonté de ramener du monde là où il y a des publicités et un fil d'actualité. En tout cas, si vous faites partie de ceux qui discutaient tranquillement sur Messenger.com, il va falloir vous faire à l'idée de retrouver votre mur Facebook, ou de changer de messagerie.