Meta va carrément fermer Messenger.com
Par Vincent Lautier - Publié le
Après avoir supprimé l'application Messenger pour Mac et Windows en décembre dernier, Meta annonce la fermeture de Messenger.com. Le site ne sera plus accessible après le 15 avril 2026, et les utilisateurs seront redirigés vers facebook.com/messages. Pour ceux qui appréciaient cette interface épurée, sans fil d'actualité ni publicités, ça commence à être compliqué
Messenger.com avait été lancé en 2015 pour permettre de discuter sans avoir à ouvrir Facebook. Le site proposait une interface simple, centrée sur la messagerie, et avait trouvé son public auprès de ceux qui voulaient garder le contact sans se replonger dans le réseau social. Sauf que Meta a décidé de recentrer sa messagerie, et Messenger.com fait les frais de cette stratégie. Après le 15 avril, toute tentative d'accès au site redirigera automatiquement vers facebook.com/messages.
Meta a commencé à prévenir les utilisateurs par des bannières sur le site et par email. L'historique des conversations, les contacts et les fichiers partagés seront conservés, pas de perte de données à prévoir de ce côté.
L'application Messenger sur iOS et Android continue de fonctionner normalement, rien ne change pour ceux qui discutent depuis leur téléphone. Mais pour les utilisateurs qui avaient un compte Messenger sans compte Facebook actif, ça se complique : sur mobile, ça passe encore, mais sur navigateur, il faudra se connecter avec un compte Facebook.
En décembre 2025, Meta avait déjà arrêté les apps Messenger pour Mac et Windows, là aussi en redirigeant tout le monde vers le navigateur. Et depuis 2023, Meta travaille à réintégrer Messenger dans Facebook, après avoir passé des années à en faire un service indépendant. On se souvient que Mark Zuckerberg avait imposé une app Messenger séparée il y a une dizaine d'années, en supprimant carrément la messagerie de l'app Facebook. Dix ans plus tard, tout le monde doit refaire le chemin inverse.
Meta a passé dix ans à pousser tout le monde vers Messenger, et maintenant il faut revenir sur Facebook. La logique est simple : moins de services séparés, plus de temps passé sur la plateforme principale. Pour ceux qui utilisaient Messenger.com justement pour éviter Facebook, c'est franchement pénible. Et derrière l'argument du
La fin d'un site vieux de dix ans
L'app mobile n'est pas concernée, mais il y a un hic
Un retour en arrière complet
On en dit quoi ?
trafic en baisse, on devine surtout une volonté de ramener du monde là où il y a des publicités et un fil d'actualité. En tout cas, si vous faites partie de ceux qui discutaient tranquillement sur Messenger.com, il va falloir vous faire à l'idée de retrouver votre mur Facebook, ou de changer de messagerie.