Joybuy, la plateforme e-commerce du géant chinois JD.com, débarque en France

On en dit quoi ?



Joybuy joue une carte différente de Temu et Shein, et le fait d'acheter directement aux marques plutôt que d'ouvrir une marketplace, ça change quand même pas mal de choses sur la confiance qu'on peut avoir dans le process. La livraison le jour même en Île-de-France, c'est bien, mais il va falloir voir comment ça tient sur la durée et surtout quand ça s'étendra au reste de la France. Le vrai sujet, c'est surtout la confiance : après les polémiques Shein et Temu, convaincre les consommateurs français qu'une plateforme chinoise peut faire du commerce en ligne proprement, ça ne va pas se faire en un jour.