Joybuy, la plateforme e-commerce du géant chinois JD.com, débarque en France
Par Vincent Lautier - Publié le
JD.com, le troisième groupe de commerce en ligne en Chine, lance sa plateforme Joybuy en France et dans cinq autres pays européens. Livraison le jour même, 30 000 références de marques internationales et pas de marketplace : le modèle veut être l'opposé de Temu et Shein.
Joybuy ouvre en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg après plus de six mois de bêta. La plateforme vend de l'électroménager, de la tech, de la beauté, de l'épicerie et du jouet, avec des marques comme Apple, Samsung, Sony, Lego, Tefal ou De'Longhi. Il y a aussi des produits plus locaux, comme les confitures, et des produits tendance du moment en épicerie asiatique et en beauté coréenne. La grosse différence avec Temu ou AliExpress, c'est que Joybuy achète directement aux fournisseurs et stocke tout dans ses propres entrepôts avant d'expédier. Pas de vendeurs tiers, pas de marketplace. L'équipe française, une centaine de personnes installées à Paris, compte d'anciens cadres de la Fnac Darty et d'Amazon.
Côté logistique, JD.com a déployé une soixantaine d'entrepôts en Europe, dont un gros site en Seine-et-Marne. Le service « Double 11 » permet de recevoir une commande passée avant 11 heures le jour même avant 23 heures, mais pour l'instant c'est limité à l'Île-de-France. Le reste de l'Hexagone est couvert par La Poste en livraison le lendemain.
La distribution passe par JoyExpress, le propre service de livraison de JD.com avec ses camions, ses vans et ses vélos électriques rouges. La livraison est gratuite au-dessus de 29 euros, et un abonnement JoyPlus à 3,99 euros par mois donne accès à la livraison illimitée. Pour l'électroménager, Joybuy propose un service tout-en-un : livraison, installation, débranchement de l'ancien appareil et recyclage en une seule visite.
Le lancement arrive à un moment un peu délicat. JD.com a racheté l'allemand Ceconomy pour 2,2 milliards d'euros, et Ceconomy est le deuxième actionnaire de Fnac Darty avec 22 % du capital. Pour éviter que JD.com prenne le contrôle du groupe français, Daniel Kretinsky a lancé une OPA à 36 euros par action, approuvée par le conseil d'administration de Fnac Darty.
Le ministère de l'Économie a d'ailleurs demandé à JD.com de s'engager à ne pas monter au capital et à ne pas interférer dans la gouvernance du groupe. Tout ça dans un climat où Shein et Temu sont dans le collimateur des régulateurs européens, et où le commerce en ligne chinois a plutôt mauvaise presse.
Joybuy joue une carte différente de Temu et Shein, et le fait d'acheter directement aux marques plutôt que d'ouvrir une marketplace, ça change quand même pas mal de choses sur la confiance qu'on peut avoir dans le process. La livraison le jour même en Île-de-France, c'est bien, mais il va falloir voir comment ça tient sur la durée et surtout quand ça s'étendra au reste de la France. Le vrai sujet, c'est surtout la confiance : après les polémiques Shein et Temu, convaincre les consommateurs français qu'une plateforme chinoise peut faire du commerce en ligne proprement, ça ne va pas se faire en un jour.
Un lancement dans six pays en même temps
Joybuy ouvre en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg après plus de six mois de bêta. La plateforme vend de l'électroménager, de la tech, de la beauté, de l'épicerie et du jouet, avec des marques comme Apple, Samsung, Sony, Lego, Tefal ou De'Longhi. Il y a aussi des produits plus locaux, comme les confitures, et des produits tendance du moment en épicerie asiatique et en beauté coréenne. La grosse différence avec Temu ou AliExpress, c'est que Joybuy achète directement aux fournisseurs et stocke tout dans ses propres entrepôts avant d'expédier. Pas de vendeurs tiers, pas de marketplace. L'équipe française, une centaine de personnes installées à Paris, compte d'anciens cadres de la Fnac Darty et d'Amazon.
La livraison le jour même comme argument principal
Côté logistique, JD.com a déployé une soixantaine d'entrepôts en Europe, dont un gros site en Seine-et-Marne. Le service « Double 11 » permet de recevoir une commande passée avant 11 heures le jour même avant 23 heures, mais pour l'instant c'est limité à l'Île-de-France. Le reste de l'Hexagone est couvert par La Poste en livraison le lendemain.
La distribution passe par JoyExpress, le propre service de livraison de JD.com avec ses camions, ses vans et ses vélos électriques rouges. La livraison est gratuite au-dessus de 29 euros, et un abonnement JoyPlus à 3,99 euros par mois donne accès à la livraison illimitée. Pour l'électroménager, Joybuy propose un service tout-en-un : livraison, installation, débranchement de l'ancien appareil et recyclage en une seule visite.
Un contexte très tendu avec Fnac Darty
Le lancement arrive à un moment un peu délicat. JD.com a racheté l'allemand Ceconomy pour 2,2 milliards d'euros, et Ceconomy est le deuxième actionnaire de Fnac Darty avec 22 % du capital. Pour éviter que JD.com prenne le contrôle du groupe français, Daniel Kretinsky a lancé une OPA à 36 euros par action, approuvée par le conseil d'administration de Fnac Darty.
Le ministère de l'Économie a d'ailleurs demandé à JD.com de s'engager à ne pas monter au capital et à ne pas interférer dans la gouvernance du groupe. Tout ça dans un climat où Shein et Temu sont dans le collimateur des régulateurs européens, et où le commerce en ligne chinois a plutôt mauvaise presse.
On en dit quoi ?
Joybuy joue une carte différente de Temu et Shein, et le fait d'acheter directement aux marques plutôt que d'ouvrir une marketplace, ça change quand même pas mal de choses sur la confiance qu'on peut avoir dans le process. La livraison le jour même en Île-de-France, c'est bien, mais il va falloir voir comment ça tient sur la durée et surtout quand ça s'étendra au reste de la France. Le vrai sujet, c'est surtout la confiance : après les polémiques Shein et Temu, convaincre les consommateurs français qu'une plateforme chinoise peut faire du commerce en ligne proprement, ça ne va pas se faire en un jour.