Daniel Kretinsky lance une OPA sur Fnac Darty
Par Vincent Lautier - Publié le
Le milliardaire tchèque, qui est déjà le premier actionnaire du groupe avec 28,5% du capital, veut désormais prendre le contrôle total de la célèbre enseigne française Fnac Darty. Cette offre, qui a été reçue favorablement par le conseil d'administration, permettrait de valoriser l'enseigne à plus d'un milliard d'euros.
Daniel Kretinsky n'est pas un nouveau nom quand on parle du chemin pris par Fnac Darty depuis quelques années. Le patron d'EP Group a lentement construit et consolidé sa position dans le capital du distributeur depuis de nombreuses années, jusqu'à devenir aujourd'hui son premier actionnaire avec 28,5% des parts via sa Vesa Equity Investment. Cette nouvelle annonce semble donc assez logique, quand on voit sa stratégie à long terme. Le prix proposé par le milliardaire de 36 euros par action est d'ailleurs une prime de 19% sur le dernier cours de clôture, et même plus en réalité, puisque cette prime monte à 25% si on regarde les moyennes pondérées des derniers mois. L'investissement nécessaire pour arriver au seuil des 50% du capital atteint presque 230 millions d'euros.
Histoire de rassurer tout le monde, le groupe tchèque s'engage à maintenir le plan stratégique
Dans la foulée de cette annonce, Fnac Darty a aussi indiqué le souhait de se séparer de Nature et Découvertes. L'enseigne qui a été acquise en 2019, accumule les difficultés depuis plusieurs trimestres, et plombe visiblement les comptes du groupe.
On connaît en fait assez bien la méthode Kretinsky sur le marché français. Le milliardaire tchèque, dont la fortune est estimée à un peu plus de 9 milliards de dollars, a déjà mis la main sur Casino, Editis, et plusieurs titres de presse comme Elle ou Télé 7 Jours. Il détient aussi des parts dans TotalEnergies et TF1. Avec Fnac Darty, il consolide un petit empire qui emploie déjà près de 80 000 personnes dans le pays. En tout cas, le conseil d'administration a accueilli cette offre
Une montée en puissance
Daniel Kretinsky n'est pas un nouveau nom quand on parle du chemin pris par Fnac Darty depuis quelques années. Le patron d'EP Group a lentement construit et consolidé sa position dans le capital du distributeur depuis de nombreuses années, jusqu'à devenir aujourd'hui son premier actionnaire avec 28,5% des parts via sa Vesa Equity Investment. Cette nouvelle annonce semble donc assez logique, quand on voit sa stratégie à long terme. Le prix proposé par le milliardaire de 36 euros par action est d'ailleurs une prime de 19% sur le dernier cours de clôture, et même plus en réalité, puisque cette prime monte à 25% si on regarde les moyennes pondérées des derniers mois. L'investissement nécessaire pour arriver au seuil des 50% du capital atteint presque 230 millions d'euros.
Toujours plus d'engagements
Histoire de rassurer tout le monde, le groupe tchèque s'engage à maintenir le plan stratégique
Beyond everydayqui a déjà été lancé par la direction actuelle, et surtout à conserver l'équipe dirigeante en place, tout en gardant le siège social en France. La politique de dividende sera elle aussi préservée pour rassurer les actionnaires. Autre point important, même s'il est un peu technique, Kretinsky a aussi indiqué qu'il n'envisageait pas de retrait obligatoire à l'issue de l'offre. En gros, les actionnaires minoritaires qui souhaitent rester au capital pourront le faire. Le dépôt de l'offre auprès de l'AMF devrait se faire avant la fin du premier trimestre 2026.
Ciao Nature et Découvertes
Dans la foulée de cette annonce, Fnac Darty a aussi indiqué le souhait de se séparer de Nature et Découvertes. L'enseigne qui a été acquise en 2019, accumule les difficultés depuis plusieurs trimestres, et plombe visiblement les comptes du groupe.
On en dit quoi ?
On connaît en fait assez bien la méthode Kretinsky sur le marché français. Le milliardaire tchèque, dont la fortune est estimée à un peu plus de 9 milliards de dollars, a déjà mis la main sur Casino, Editis, et plusieurs titres de presse comme Elle ou Télé 7 Jours. Il détient aussi des parts dans TotalEnergies et TF1. Avec Fnac Darty, il consolide un petit empire qui emploie déjà près de 80 000 personnes dans le pays. En tout cas, le conseil d'administration a accueilli cette offre
à l'unanimité, preuve qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options crédibles. Pour les salariés et les clients ça ne devrait au final pas changer grand-chose. Affaire à suivre.