X part à la chasse contre les comptes qui pillent les photographes et les créateurs

On en dit quoi ?



C'est rare de voir X aller dans le bon sens, alors on prend. La mécanique est même plutôt bonne, parce qu'elle ne se contente pas de punir le voleur, elle récompense la victime. Je suis quand même un peu sceptique sur la suite, parce que les comptes sanctionnés ces dernières semaines sont surtout des gros poissons qui font du bruit. Les pillages plus discrets, sur les comptes photo à 10 000 abonnés, ça sera probablement une autre histoire.