Bluesky copie Reddit avec ses « communautés », au moment où X enterre les siennes
Par Vincent Lautier - Publié le
Des espaces de discussion thématiques inspirés de Reddit vont débarquer sur Bluesky dans le courant de l'année. Le réseau assume un virage complet : la "place publique" héritée de Twitter ne fait plus recette, ses chiffres de fréquentation le confirment. Ironie du calendrier, X vient de fermer ses propres communautés, rongées par le spam.
C'est Alex Benzer, le responsable produit de Bluesky, qui a vendu la mèche : des "communities" arriveront sans date plus précise. L'idée : des espaces plus restreints où l'on retrouve des gens qui s'intéressent aux mêmes sujets, loin du grand flux général. Vous pourrez en créer, en rejoindre, y publier et suivre leur actualité. Chaque communauté recevra un identifiant qui fait aussi office d'adresse web, avec une page d'accueil personnalisée. Trois niveaux d'accès sont prévus : public, sur invitation ou totalement privé.
Le tout sera construit sur l'AT Protocol, le protocole décentralisé qui fait tourner Bluesky. En clair, ces communautés ne seront pas enfermées dans l'application : n'importe quel développeur de l'"Atmosphere", l'écosystème d'applications compatibles, pourra fabriquer ses propres outils pour les enrichir.
Le changement de cap est assumé jusqu'au sommet. Rose Wang, directrice des opérations, l'a dit sans détour à CNBC : la place publique n'est pas la direction que Bluesky veut prendre, et l'entreprise se dit très inspirée par Reddit. Le réseau, lancé comme un refuge pour les déçus de X, ne veut plus se battre sur le terrain du microblogging généraliste. Il préfère devenir un outil de découverte, où l'on arrive par centres d'intérêt plutôt que par un fil unique. La vidéo doit aussi être remise à niveau, avec des envois plus rapides et des formats plus longs.
Ce virage ne sort pas de nulle part. Bluesky revendique 42 millions de comptes, mais le nombre de personnes qui publient chaque jour est passé de 1,4 million fin 2024 à environ 600 000 aujourd'hui. Aux Etats-Unis, l'audience mobile a fondu de 2,7 millions de visiteurs en juin 2025 à 1,5 million en mars 2026. La pente est raide. Et le précédent ne plaide pas en faveur des communautés : X a fermé les siennes le 30 mai. Nikita Bier, son responsable produit, expliquait qu'elles attiraient moins de 0,4 % des utilisateurs tout en générant 80 % des signalements de spam et d'arnaques. Meta, de son côté, teste une fonction du même genre autour de Threads.
Sur le papier, le raisonnement tient la route. Reddit traverse les modes depuis vingt ans justement parce que ses forums thématiques créent de l'attachement, là où les grands fils s'essoufflent. Sauf que voilà, X vient de démontrer qu'une fonction communautés mal surveillée se transforme vite en nid à arnaques, et Bluesky n'a ni publicité ni équipe commerciale pour financer la modération qui va avec. Le pari est osé pour une plateforme qui perd des posteurs chaque mois. C'est quand même rigolo comme symbole : le réseau né pour remplacer Twitter explique aujourd'hui que le modèle de Twitter est mort. À quand une communauté Bluesky pour les nostalgiques de la place publique ?
Des espaces plus petits, avec leur propre adresse
C'est Alex Benzer, le responsable produit de Bluesky, qui a vendu la mèche : des "communities" arriveront sans date plus précise. L'idée : des espaces plus restreints où l'on retrouve des gens qui s'intéressent aux mêmes sujets, loin du grand flux général. Vous pourrez en créer, en rejoindre, y publier et suivre leur actualité. Chaque communauté recevra un identifiant qui fait aussi office d'adresse web, avec une page d'accueil personnalisée. Trois niveaux d'accès sont prévus : public, sur invitation ou totalement privé.
Le tout sera construit sur l'AT Protocol, le protocole décentralisé qui fait tourner Bluesky. En clair, ces communautés ne seront pas enfermées dans l'application : n'importe quel développeur de l'"Atmosphere", l'écosystème d'applications compatibles, pourra fabriquer ses propres outils pour les enrichir.
La place publique, c'est terminé
Le changement de cap est assumé jusqu'au sommet. Rose Wang, directrice des opérations, l'a dit sans détour à CNBC : la place publique n'est pas la direction que Bluesky veut prendre, et l'entreprise se dit très inspirée par Reddit. Le réseau, lancé comme un refuge pour les déçus de X, ne veut plus se battre sur le terrain du microblogging généraliste. Il préfère devenir un outil de découverte, où l'on arrive par centres d'intérêt plutôt que par un fil unique. La vidéo doit aussi être remise à niveau, avec des envois plus rapides et des formats plus longs.
Des chiffres qui expliquent beaucoup de choses
Ce virage ne sort pas de nulle part. Bluesky revendique 42 millions de comptes, mais le nombre de personnes qui publient chaque jour est passé de 1,4 million fin 2024 à environ 600 000 aujourd'hui. Aux Etats-Unis, l'audience mobile a fondu de 2,7 millions de visiteurs en juin 2025 à 1,5 million en mars 2026. La pente est raide. Et le précédent ne plaide pas en faveur des communautés : X a fermé les siennes le 30 mai. Nikita Bier, son responsable produit, expliquait qu'elles attiraient moins de 0,4 % des utilisateurs tout en générant 80 % des signalements de spam et d'arnaques. Meta, de son côté, teste une fonction du même genre autour de Threads.
On en dit quoi ?
Sur le papier, le raisonnement tient la route. Reddit traverse les modes depuis vingt ans justement parce que ses forums thématiques créent de l'attachement, là où les grands fils s'essoufflent. Sauf que voilà, X vient de démontrer qu'une fonction communautés mal surveillée se transforme vite en nid à arnaques, et Bluesky n'a ni publicité ni équipe commerciale pour financer la modération qui va avec. Le pari est osé pour une plateforme qui perd des posteurs chaque mois. C'est quand même rigolo comme symbole : le réseau né pour remplacer Twitter explique aujourd'hui que le modèle de Twitter est mort. À quand une communauté Bluesky pour les nostalgiques de la place publique ?