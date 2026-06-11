Bluesky copie Reddit avec ses « communautés », au moment où X enterre les siennes

On en dit quoi ?



Sur le papier, le raisonnement tient la route. Reddit traverse les modes depuis vingt ans justement parce que ses forums thématiques créent de l'attachement, là où les grands fils s'essoufflent. Sauf que voilà, X vient de démontrer qu'une fonction communautés mal surveillée se transforme vite en nid à arnaques, et Bluesky n'a ni publicité ni équipe commerciale pour financer la modération qui va avec. Le pari est osé pour une plateforme qui perd des posteurs chaque mois. C'est quand même rigolo comme symbole : le réseau né pour remplacer Twitter explique aujourd'hui que le modèle de Twitter est mort. À quand une communauté Bluesky pour les nostalgiques de la place publique ?