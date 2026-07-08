Ce site a divulgué les résultats du Bac 2026 avant l'heure

On en dit quoi ?



Une fuite qui n'est même pas un piratage, c'est presque plus embarrassant pour le ministère, parce que ça revient à admettre qu'une porte grande ouverte sur 730 000 résultats attendait juste qu'on la pousse. La retenue affichée par l'auteur, qui n'a rien gardé et a fermé de lui-même, n'y change rien, l'Éducation nationale a laissé une API pointer vers ses données avant l'heure et devra expliquer comment.