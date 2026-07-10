Fraichoù, l'appli française qui calcule vos trajets les moins chauds pour survivre à la canicule

On en dit quoi ?



Un outil gratuit qui troque quelques centaines de mètres contre 3 ou 4 degrés de soleil en moins, c'est le genre de petite idée bien sentie qui vaut mieux qu'une grosse fonctionnalité tape à l'oeil. Le fait que ça se limite à trois villes et à un site web bride encore le projet, mais le concept mérite de se développer !