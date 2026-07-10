Fraichoù, l'appli française qui calcule vos trajets les moins chauds pour survivre à la canicule
Par Vincent Lautier - Publié le
En pleine canicule, alors que Google Maps vous envoie tout droit sous le cagnard, un développeur rennais a préféré coder l'inverse. Son site gratuit, Fraichoù, calcule pour les marcheurs et les cyclistes l'itinéraire le plus ombragé possible, en enchaînant parcs, fontaines et surtout les rues protégées du soleil, quitte à rallonger un peu la route.
Axel Aubry, créateur du site, a remarqué qu'en pleine chaleur il rasait d'instinct les façades ombragées au lieu de couper au plus court, et il a eu envie de créer un vrai calculateur d'itinéraire. Sauf que là où Google Maps ou Waze courent après le temps de trajet le plus court, Fraichoù cherche avant tout votre confort thermique. Vous lui donnez un départ, une arrivée et une heure, il vous propose la marche bout par bout avec un dégradé de couleurs du frais au chaud, et il pose même deux tracés côte à côte, le plus court d'un côté, le plus ombragé de l'autre, ce dernier vous coûtant parfois quelques centaines de mètres de plus. Le créateur parle d'un gain de 3 à 4 degrés ressentis, ce qui, un jour de fournaise, change franchement tout.
Pour savoir où le soleil tape fort, Fraichoù fait dialoguer plusieurs bases de données, la hauteur des immeubles piochée dans la BD TOPO, cette grande carte topographique de la France, les parcs et les points d'eau récupérés sur OpenStreetMap, la carte du monde tenue à jour par des bénévoles, et enfin les inventaires d'arbres que publient les villes. Il mélange tout ce bordel avec la position du soleil à l'heure que vous avez choisie, et en déduit l'ombre projetée sur vos futurs trottoirs.
Alors tout ceci a quand même quelques limites. Fraichoù ne coûte rien, ne réclame aucun compte et se montre soigneux avec vos données, mais il n'existe pour l'instant que sous forme de site web, sans application mobile digne de ce nom, et ne connaît que trois villes, Paris, Rennes et Lille. Axel Aubry aimerait couvrir davantage de communes et, pourquoi pas, en faire une vraie appli avec une navigation en temps réel plus fluide. Bonne idée ! Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site pour voter pour la prochaine ville prise en charge.
Un outil gratuit qui troque quelques centaines de mètres contre 3 ou 4 degrés de soleil en moins, c'est le genre de petite idée bien sentie qui vaut mieux qu'une grosse fonctionnalité tape à l'oeil. Le fait que ça se limite à trois villes et à un site web bride encore le projet, mais le concept mérite de se développer !
L'ombre avant tout
Axel Aubry, créateur du site, a remarqué qu'en pleine chaleur il rasait d'instinct les façades ombragées au lieu de couper au plus court, et il a eu envie de créer un vrai calculateur d'itinéraire. Sauf que là où Google Maps ou Waze courent après le temps de trajet le plus court, Fraichoù cherche avant tout votre confort thermique. Vous lui donnez un départ, une arrivée et une heure, il vous propose la marche bout par bout avec un dégradé de couleurs du frais au chaud, et il pose même deux tracés côte à côte, le plus court d'un côté, le plus ombragé de l'autre, ce dernier vous coûtant parfois quelques centaines de mètres de plus. Le créateur parle d'un gain de 3 à 4 degrés ressentis, ce qui, un jour de fournaise, change franchement tout.
Comment il devine où est l'ombre ?
Pour savoir où le soleil tape fort, Fraichoù fait dialoguer plusieurs bases de données, la hauteur des immeubles piochée dans la BD TOPO, cette grande carte topographique de la France, les parcs et les points d'eau récupérés sur OpenStreetMap, la carte du monde tenue à jour par des bénévoles, et enfin les inventaires d'arbres que publient les villes. Il mélange tout ce bordel avec la position du soleil à l'heure que vous avez choisie, et en déduit l'ombre projetée sur vos futurs trottoirs.
Gratuit, mais encore un peu vert
Alors tout ceci a quand même quelques limites. Fraichoù ne coûte rien, ne réclame aucun compte et se montre soigneux avec vos données, mais il n'existe pour l'instant que sous forme de site web, sans application mobile digne de ce nom, et ne connaît que trois villes, Paris, Rennes et Lille. Axel Aubry aimerait couvrir davantage de communes et, pourquoi pas, en faire une vraie appli avec une navigation en temps réel plus fluide. Bonne idée ! Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site pour voter pour la prochaine ville prise en charge.
On en dit quoi ?
Un outil gratuit qui troque quelques centaines de mètres contre 3 ou 4 degrés de soleil en moins, c'est le genre de petite idée bien sentie qui vaut mieux qu'une grosse fonctionnalité tape à l'oeil. Le fait que ça se limite à trois villes et à un site web bride encore le projet, mais le concept mérite de se développer !