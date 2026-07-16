Google Images fête ses 25 ans et s'offre une grosse refonte

On en dit quoi ?



C'est amusant de voir Google Images, longtemps resté une simple grille de résultats, se transformer en flux façon réseau social bourré d'intelligence artificielle. L'idée d'une page qui se personnalise a du bon, mais elle change aussi un outil plutôt neutre en machine à vous garder scotché, compte Google obligatoire à la clé. Et comme souvent, tout ça commence aux États-Unis, sur ordinateur et en anglais, donc la France devra patienter un peu. Google Images né d'une robe et devenu un moteur à IA, la boucle est bien bouclée. Notez que le déploiement de la nouvelle version est progressif, et n'arrivera peut-être pas chez tout le monde en même temps.