Google Images fête ses 25 ans et s'offre une grosse refonte
Par Vincent Lautier - Publié le
Google Images a 25 ans, et Google en profite pour lui offrir sa plus grosse refonte depuis sa création. Au menu, un flux d'images personnalisé qui se met à jour en direct et de l'IA glissée un peu partout, dont la génération d'images. Petit clin d'oeil amusant, le service est né en 2001 d'une simple robe portée par Jennifer Lopez.
L'anecdote est savoureuse, mais Google Images doit bel et bien son existence à une robe. En 2000, Jennifer Lopez débarque aux Grammy Awards dans une robe Versace verte au décolleté vertigineux, et le web s'affole d'un coup. Selon Google, les gens ne voulaient pas seulement lire des articles sur cette robe, ils voulaient la voir. Le moteur de recherche classique ne suffisait plus, et Google Images a été lancé dans la foulée en 2001. Vingt-cinq ans plus tard, le voilà donc entièrement relooké.
La grosse nouveauté, c'est la page d'accueil. Fini la simple barre de recherche, Google Images devient une galerie vivante qui pioche des images un peu partout sur le web, se rafraîchit en temps réel et s'adapte à vos centres d'intérêt. Vos collections d'images sauvegardées s'affichent désormais sous forme d'onglets juste au-dessus de la grille principale, avec une vue pour vos collections et une autre pour tous les résultats. Il faudra quand même être connecté à un compte Google pour profiter de tout ça.
Google en profite aussi pour caser son IA à peu près partout. Son générateur d'images maison, baptisé Nano Banana, débarque directement dans les résumés IA de la recherche, ce qui permet de créer une image à partir de quelques mots sans jamais quitter la page. La fonction Circle to Search, qui identifie ce que vous entourez du doigt à l'écran, sait maintenant reconnaître plusieurs objets dans une seule et même photo. Et le mode IA vous laisse charger une ou plusieurs images pour poser des questions détaillées dessus, en découpant votre recherche en dizaines de sous-requêtes pour bien saisir le contexte.
C'est amusant de voir Google Images, longtemps resté une simple grille de résultats, se transformer en flux façon réseau social bourré d'intelligence artificielle. L'idée d'une page qui se personnalise a du bon, mais elle change aussi un outil plutôt neutre en machine à vous garder scotché, compte Google obligatoire à la clé. Et comme souvent, tout ça commence aux États-Unis, sur ordinateur et en anglais, donc la France devra patienter un peu. Google Images né d'une robe et devenu un moteur à IA, la boucle est bien bouclée. Notez que le déploiement de la nouvelle version est progressif, et n'arrivera peut-être pas chez tout le monde en même temps.
Une naissance signée Jennifer Lopez
L'anecdote est savoureuse, mais Google Images doit bel et bien son existence à une robe. En 2000, Jennifer Lopez débarque aux Grammy Awards dans une robe Versace verte au décolleté vertigineux, et le web s'affole d'un coup. Selon Google, les gens ne voulaient pas seulement lire des articles sur cette robe, ils voulaient la voir. Le moteur de recherche classique ne suffisait plus, et Google Images a été lancé dans la foulée en 2001. Vingt-cinq ans plus tard, le voilà donc entièrement relooké.
Un vrai flux personnalisé
La grosse nouveauté, c'est la page d'accueil. Fini la simple barre de recherche, Google Images devient une galerie vivante qui pioche des images un peu partout sur le web, se rafraîchit en temps réel et s'adapte à vos centres d'intérêt. Vos collections d'images sauvegardées s'affichent désormais sous forme d'onglets juste au-dessus de la grille principale, avec une vue pour vos collections et une autre pour tous les résultats. Il faudra quand même être connecté à un compte Google pour profiter de tout ça.
De l'IA à tous les étages
Google en profite aussi pour caser son IA à peu près partout. Son générateur d'images maison, baptisé Nano Banana, débarque directement dans les résumés IA de la recherche, ce qui permet de créer une image à partir de quelques mots sans jamais quitter la page. La fonction Circle to Search, qui identifie ce que vous entourez du doigt à l'écran, sait maintenant reconnaître plusieurs objets dans une seule et même photo. Et le mode IA vous laisse charger une ou plusieurs images pour poser des questions détaillées dessus, en découpant votre recherche en dizaines de sous-requêtes pour bien saisir le contexte.
On en dit quoi ?
C'est amusant de voir Google Images, longtemps resté une simple grille de résultats, se transformer en flux façon réseau social bourré d'intelligence artificielle. L'idée d'une page qui se personnalise a du bon, mais elle change aussi un outil plutôt neutre en machine à vous garder scotché, compte Google obligatoire à la clé. Et comme souvent, tout ça commence aux États-Unis, sur ordinateur et en anglais, donc la France devra patienter un peu. Google Images né d'une robe et devenu un moteur à IA, la boucle est bien bouclée. Notez que le déploiement de la nouvelle version est progressif, et n'arrivera peut-être pas chez tout le monde en même temps.