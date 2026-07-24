Patreon supprime 93 postes, mais l'IA n'y est pour rien

On en dit quoi ?



Voir un PDG insister aussi lourdement sur le fait que l'IA n'a rien à voir avec ses licenciements, c'est un peu comme entendre quelqu'un jurer qu'il ne pense pas du tout à un éléphant rose. Le calcul est peut-être sincère, et le cœur du business de Patreon a beau se porter correctement, la brutalité de la coupe raconte une autre histoire, celle d'une économie des créateurs secouée en profondeur. Quand même la plateforme la plus emblématique du soutien direct doit se serrer la ceinture, on comprend que la fête est bel et bien finie pour tout le secteur.