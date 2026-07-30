Après CovidTracker, Guillaume Rozier lance Flamap pour suivre les incendies depuis l'espace

On en dit quoi ?



Toutes ces données existaient déjà, éparpillées sur des sites austères et souvent en anglais. Le mérite de Rozier est de les avoir réunies sur une seule carte, en français, lisible par n'importe qui en dix secondes. On peut quand même regretter qu'en 2026, un outil pareil repose encore sur un ingénieur bénévole plutôt que sur la puissance publique. Comme au temps de CovidTracker, il aura suffi d'une personne motivée pour rendre lisible ce que tout le monde avait déjà sous la main.