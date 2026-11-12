Starlink Mini 2 : 4 h 30 d'internet par satellite sans aucune prise, mais à 999 dollars

On en dit quoi ?



Cette batterie amovible corrige le vrai point noir du Mini, et il était temps. Par contre, 999 dollars avec un an d'abonnement imposé, c'est quand même une drôle de façon de vendre une antenne pensée pour les baroudeurs, surtout quand le premier Mini s'est déjà retrouvé sous les 200 euros en promotion. On attend maintenant le prix européen, les vrais débits mesurés, et une date pour la France, qui doit pour le moment se contenter du bouton d'alerte.