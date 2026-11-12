Starlink Mini 2 : 4 h 30 d'internet par satellite sans aucune prise, mais à 999 dollars
Par Vincent Lautier - Publié le
Starlink a officialisé la deuxième génération de son antenne portable, avec cette fois une batterie amovible fournie dans la boîte. De quoi se connecter au beau milieu de nulle part, sans câble ni station d'énergie à trimballer. Les précommandes ouvrent à 999 dollars, sur invitation et uniquement aux États-Unis, alors que la France n'a droit pour le moment qu'à un bouton d'alerte.
Le Starlink Mini de 2024 avait rendu l'internet par satellite réellement transportable, avec un gros défaut tout de même : il fallait l'alimenter en permanence. Les plus nomades voyageaient donc avec une batterie externe musclée dans le sac, ou restaient à côté de la voiture. Le Mini 2 règle le problème. Starlink lui ajoute une batterie amovible qui se clipse à l'arrière de l'antenne, donnée pour 4 h 30 de connexion sur une seule charge, et vous pouvez en glisser une seconde dans le sac pour doubler la mise. L'accumulateur fait aussi office de batterie de secours tout à fait classique, puisque son port USB-C délivre 60 W, de quoi recharger un MacBook en pleine forêt.
Le reste de la fiche technique tient la route pour un produit pensé pour vivre dehors. L'antenne est certifiée IP67, et son Wi-Fi 6 intégré couvre environ 167 m². Un pas de vis standard d'appareil photo permet même de la fixer sur un trépied. Starlink annonce une connexion établie en une minute, à condition d'avoir une vue bien dégagée sur le ciel. Tout cela se paie sur la balance. Avec sa batterie et sa béquille, le Mini 2 pèse 1,6 kg, là où le premier Mini restait autour de 1,1 kg, mais il s'affine nettement au passage. Côté débit par contre, aucun chiffre officiel, et les fuites de cet été évoquaient un peu moins d'éléments d'antenne et un débit montant en retrait. Il faudra attendre les premiers tests pour être fixé.
Les précommandes ont ouvert le 10 novembre, uniquement aux États-Unis et uniquement sur invitation. Comptez 999 dollars, autour de 890 euros au cours actuel, et le tarif comprend l'antenne, une batterie, les accessoires d'alimentation et douze mois d'abonnement Roam Unlimited, la formule maison pensée pour l'itinérance. Un responsable européen de SpaceX assure de son côté que le Mini 2 est taillé pour les futurs satellites V3, ceux qui sont censés amener le réseau aux débits gigabit. Pour la France, le site officiel se contente d'un bouton qui vous préviendra de l'ouverture des précommandes, sans la moindre date.
Cette batterie amovible corrige le vrai point noir du Mini, et il était temps. Par contre, 999 dollars avec un an d'abonnement imposé, c'est quand même une drôle de façon de vendre une antenne pensée pour les baroudeurs, surtout quand le premier Mini s'est déjà retrouvé sous les 200 euros en promotion. On attend maintenant le prix européen, les vrais débits mesurés, et une date pour la France, qui doit pour le moment se contenter du bouton d'alerte.
Une batterie qui se clipse
Le Starlink Mini de 2024 avait rendu l'internet par satellite réellement transportable, avec un gros défaut tout de même : il fallait l'alimenter en permanence. Les plus nomades voyageaient donc avec une batterie externe musclée dans le sac, ou restaient à côté de la voiture. Le Mini 2 règle le problème. Starlink lui ajoute une batterie amovible qui se clipse à l'arrière de l'antenne, donnée pour 4 h 30 de connexion sur une seule charge, et vous pouvez en glisser une seconde dans le sac pour doubler la mise. L'accumulateur fait aussi office de batterie de secours tout à fait classique, puisque son port USB-C délivre 60 W, de quoi recharger un MacBook en pleine forêt.
Plus fine et plus lourde
Le reste de la fiche technique tient la route pour un produit pensé pour vivre dehors. L'antenne est certifiée IP67, et son Wi-Fi 6 intégré couvre environ 167 m². Un pas de vis standard d'appareil photo permet même de la fixer sur un trépied. Starlink annonce une connexion établie en une minute, à condition d'avoir une vue bien dégagée sur le ciel. Tout cela se paie sur la balance. Avec sa batterie et sa béquille, le Mini 2 pèse 1,6 kg, là où le premier Mini restait autour de 1,1 kg, mais il s'affine nettement au passage. Côté débit par contre, aucun chiffre officiel, et les fuites de cet été évoquaient un peu moins d'éléments d'antenne et un débit montant en retrait. Il faudra attendre les premiers tests pour être fixé.
Toujours rien pour la France
Les précommandes ont ouvert le 10 novembre, uniquement aux États-Unis et uniquement sur invitation. Comptez 999 dollars, autour de 890 euros au cours actuel, et le tarif comprend l'antenne, une batterie, les accessoires d'alimentation et douze mois d'abonnement Roam Unlimited, la formule maison pensée pour l'itinérance. Un responsable européen de SpaceX assure de son côté que le Mini 2 est taillé pour les futurs satellites V3, ceux qui sont censés amener le réseau aux débits gigabit. Pour la France, le site officiel se contente d'un bouton qui vous préviendra de l'ouverture des précommandes, sans la moindre date.
On en dit quoi ?
Cette batterie amovible corrige le vrai point noir du Mini, et il était temps. Par contre, 999 dollars avec un an d'abonnement imposé, c'est quand même une drôle de façon de vendre une antenne pensée pour les baroudeurs, surtout quand le premier Mini s'est déjà retrouvé sous les 200 euros en promotion. On attend maintenant le prix européen, les vrais débits mesurés, et une date pour la France, qui doit pour le moment se contenter du bouton d'alerte.