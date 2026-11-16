Amazon veut ficher tous les produits du monde, même ceux qu'il ne vend pas

On en dit quoi ?



Si ce document dit vrai, il raconte surtout une inquiétude très concrète. Amazon a bâti sa domination sur son catalogue et sur sa pub, et des assistants IA qui achètent à votre place menacent de s'intercaler entre le groupe et ses clients. Amazon ferme sa boutique à Muse, tout en envisageant de copier les catalogues des concurrents sans permission, et personne chez le géant ne semble y voir le moindre problème. Pour le moment, rien ne dit que le projet verra le jour. Mais quand une entreprise de cette taille rêve d'un registre mondial du commerce, ça n'est pas rien.