Amazon veut ficher tous les produits du monde, même ceux qu'il ne vend pas
Par Vincent Lautier - Publié le
Un document interne d'Amazon décrirait un projet baptisé World Product Graph, une base de données censée recenser pratiquement chaque article en vente sur la planète, y compris ceux que le géant ne vend pas. L'idée serait de garder les acheteurs, et surtout leurs agents IA, sur Amazon.com, alors que Meta, Perplexity et xAI poussent leurs propres assistants d'achat.
C'est Reuters qui a mis la main sur ce document de travail. Le World Product Graph recenserait chaque article en vente dans le monde, en stock ou non, ainsi que les liens entre les produits, pour déterminer lequel convient le mieux à chaque client. Amazon recevrait déjà les données de certaines marques, Coca-Cola et Bayer entre autres, et irait récupérer le reste chez les autres revendeurs sans leur demander leur avis. Le document évoque une date de lancement au 1er octobre 2027, et il est rédigé comme un faux communiqué de presse, avec un client imaginaire qui se réjouit de ne plus passer une heure sur Reddit avant de commander.
La motivation serait double. D'abord corriger l'assistant d'achat maison, Rufus, remplacé en mai aux États-Unis par Alexa for Shopping, car le document reconnaît que beaucoup de ses réponses sont fausses ou incomplètes, sur environ 83 millions de recherches par semaine. Amazon juge ces chiffres dépassés et déclare une réponse exacte dans 97 % des cas. Robert Tekiela, le vice-président chargé du catalogue, résume le chantier d'une phrase,
Interrogé, Amazon répond qu'un
Si ce document dit vrai, il raconte surtout une inquiétude très concrète. Amazon a bâti sa domination sur son catalogue et sur sa pub, et des assistants IA qui achètent à votre place menacent de s'intercaler entre le groupe et ses clients. Amazon ferme sa boutique à Muse, tout en envisageant de copier les catalogues des concurrents sans permission, et personne chez le géant ne semble y voir le moindre problème. Pour le moment, rien ne dit que le projet verra le jour. Mais quand une entreprise de cette taille rêve d'un registre mondial du commerce, ça n'est pas rien.
Un fichier mondial des produits
C'est Reuters qui a mis la main sur ce document de travail. Le World Product Graph recenserait chaque article en vente dans le monde, en stock ou non, ainsi que les liens entre les produits, pour déterminer lequel convient le mieux à chaque client. Amazon recevrait déjà les données de certaines marques, Coca-Cola et Bayer entre autres, et irait récupérer le reste chez les autres revendeurs sans leur demander leur avis. Le document évoque une date de lancement au 1er octobre 2027, et il est rédigé comme un faux communiqué de presse, avec un client imaginaire qui se réjouit de ne plus passer une heure sur Reddit avant de commander.
La peur des agents IA
La motivation serait double. D'abord corriger l'assistant d'achat maison, Rufus, remplacé en mai aux États-Unis par Alexa for Shopping, car le document reconnaît que beaucoup de ses réponses sont fausses ou incomplètes, sur environ 83 millions de recherches par semaine. Amazon juge ces chiffres dépassés et déclare une réponse exacte dans 97 % des cas. Robert Tekiela, le vice-président chargé du catalogue, résume le chantier d'une phrase,
ce qui manquait, c'était la compréhension. Ensuite, et surtout, attirer les agents IA des internautes sur Amazon.com plutôt que de les laisser acheter ailleurs. Muse, l'assistant shopping de Meta, revendique plus de 10 millions d'utilisateurs en Amérique du Nord, et Amazon lui a quand même fermé sa boutique moins de deux semaines après son lancement. Comet chez Perplexity et Grok chez xAI avancent sur le même terrain, et les dirigeants d'Amazon redouteraient de voir ces intermédiaires envoyer les clients vers d'autres sites, avec la pub maison en victime collatérale.
Amazon calme le jeu
Interrogé, Amazon répond qu'un
document de réflexion comme celui-ci ne reflète pas nécessairement nos plans actuels. Andy Jassy, le patron du groupe, estime que peu de clients font encore beaucoup d'achats via ces agents. Reuters n'a d'ailleurs pas pu savoir si Amazon demanderait l'autorisation des fournisseurs avant d'aspirer leurs catalogues. Elon Musk, lui, a suggéré sur X l'idée de lancer un concurrent à Amazon.
On en dit quoi ?
Si ce document dit vrai, il raconte surtout une inquiétude très concrète. Amazon a bâti sa domination sur son catalogue et sur sa pub, et des assistants IA qui achètent à votre place menacent de s'intercaler entre le groupe et ses clients. Amazon ferme sa boutique à Muse, tout en envisageant de copier les catalogues des concurrents sans permission, et personne chez le géant ne semble y voir le moindre problème. Pour le moment, rien ne dit que le projet verra le jour. Mais quand une entreprise de cette taille rêve d'un registre mondial du commerce, ça n'est pas rien.