On en dit quoi ?



Cette envie de découper Instagram en petites applications est un classique chez Meta, et elle s'est toujours mal terminée. La boîte de réception est à un geste dans l'application principale, et on voit mal quel utilisateur ira installer une app de plus pour retrouver exactement les mêmes conversations. L'intérêt est surtout du côté de Meta, qui gagnerait une icône de plus sur votre écran d'accueil et un canal de notifications supplémentaire. La seule vraie piste, ce sont ces utilisateurs sans compte Instagram, qui pourraient discuter avec leurs proches sans passer par WhatsApp. Par chez nous, la question ne se pose pas encore, la disponibilité étant encore très limitée.