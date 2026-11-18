Instagram relance Direct, une messagerie qu'il avait déjà enterrée en 2019
Par Vincent Lautier - Publié le
Les messages privés d'Instagram ont désormais leur application à part entière. Meta teste une app baptisée Direct, réservée pour le moment à la Turquie et à la Thaïlande, qui reprend vos conversations sans le reste du réseau social. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal : une application Direct avait déjà existé, avant d'être enterrée en 2019.
Meta a officialisé la nouvelle sur son blog mi-novembre. Direct est une application de messagerie autonome qui reprend la boîte de réception d'Instagram, avec une présentation quasi identique à celle de l'application principale. Vous vous connectez avec votre compte Instagram et vous retrouvez toutes vos conversations en cours, les Notes de vos contacts affichées en haut de l'écran, et des fonctions pensées pour amuser la galerie : gribouillages dans les discussions, autocollants personnalisés, effets sonores sur les messages vocaux, thèmes et fonds d'écran propres à chaque conversation. Le test est lancé sur iOS comme sur Android.
Le détail le plus intéressant est ailleurs : Direct fonctionne aussi sans compte Instagram. Une adresse e-mail ou un numéro de téléphone suffit pour s'inscrire, et il faut alors ajouter ses contacts via leur nom d'utilisateur exact ou un code QR. Meta vise donc aussi des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur son réseau social, ce qui ressemble à un premier pas sur les terres de WhatsApp. L'application est interdite aux moins de 13 ans, les inconnus ne peuvent ni vous écrire ni vous ajouter à un groupe, et un contrôle parental suit le temps d'usage des adolescents. Par contre, pas un mot sur le chiffrement des conversations, alors que WhatsApp en a fait son argument principal.
Meta a déjà tenté exactement la même chose. Une première application Direct avait été testée à partir de 2017, avant d'être abandonnée au printemps 2019. Threads, l'ancienne app compagnon d'Instagram qui n'a rien à voir avec le réseau actuel du même nom, a connu le même sort en 2021. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, répète pourtant que la messagerie est la fonction la plus utilisée de son réseau, et c'est justement ce qui rend l'affaire étrange : Meta possède déjà Messenger, WhatsApp et la boîte de réception intégrée d'Instagram. Du coup, on se demande bien où cette quatrième messagerie compte se faire une place.
Cette envie de découper Instagram en petites applications est un classique chez Meta, et elle s'est toujours mal terminée. La boîte de réception est à un geste dans l'application principale, et on voit mal quel utilisateur ira installer une app de plus pour retrouver exactement les mêmes conversations. L'intérêt est surtout du côté de Meta, qui gagnerait une icône de plus sur votre écran d'accueil et un canal de notifications supplémentaire. La seule vraie piste, ce sont ces utilisateurs sans compte Instagram, qui pourraient discuter avec leurs proches sans passer par WhatsApp. Par chez nous, la question ne se pose pas encore, la disponibilité étant encore très limitée.
Instagram, sans Instagram
Meta a officialisé la nouvelle sur son blog mi-novembre. Direct est une application de messagerie autonome qui reprend la boîte de réception d'Instagram, avec une présentation quasi identique à celle de l'application principale. Vous vous connectez avec votre compte Instagram et vous retrouvez toutes vos conversations en cours, les Notes de vos contacts affichées en haut de l'écran, et des fonctions pensées pour amuser la galerie : gribouillages dans les discussions, autocollants personnalisés, effets sonores sur les messages vocaux, thèmes et fonds d'écran propres à chaque conversation. Le test est lancé sur iOS comme sur Android.
Pas besoin de compte Instagram
Le détail le plus intéressant est ailleurs : Direct fonctionne aussi sans compte Instagram. Une adresse e-mail ou un numéro de téléphone suffit pour s'inscrire, et il faut alors ajouter ses contacts via leur nom d'utilisateur exact ou un code QR. Meta vise donc aussi des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur son réseau social, ce qui ressemble à un premier pas sur les terres de WhatsApp. L'application est interdite aux moins de 13 ans, les inconnus ne peuvent ni vous écrire ni vous ajouter à un groupe, et un contrôle parental suit le temps d'usage des adolescents. Par contre, pas un mot sur le chiffrement des conversations, alors que WhatsApp en a fait son argument principal.
Direct, deuxième du nom
Meta a déjà tenté exactement la même chose. Une première application Direct avait été testée à partir de 2017, avant d'être abandonnée au printemps 2019. Threads, l'ancienne app compagnon d'Instagram qui n'a rien à voir avec le réseau actuel du même nom, a connu le même sort en 2021. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, répète pourtant que la messagerie est la fonction la plus utilisée de son réseau, et c'est justement ce qui rend l'affaire étrange : Meta possède déjà Messenger, WhatsApp et la boîte de réception intégrée d'Instagram. Du coup, on se demande bien où cette quatrième messagerie compte se faire une place.
On en dit quoi ?
Cette envie de découper Instagram en petites applications est un classique chez Meta, et elle s'est toujours mal terminée. La boîte de réception est à un geste dans l'application principale, et on voit mal quel utilisateur ira installer une app de plus pour retrouver exactement les mêmes conversations. L'intérêt est surtout du côté de Meta, qui gagnerait une icône de plus sur votre écran d'accueil et un canal de notifications supplémentaire. La seule vraie piste, ce sont ces utilisateurs sans compte Instagram, qui pourraient discuter avec leurs proches sans passer par WhatsApp. Par chez nous, la question ne se pose pas encore, la disponibilité étant encore très limitée.