Exclusif : au coeur des iPad de l’ISS #cnes #spacex #nasa

L’iPad, un nouvel outil spatial

Des versions grand public en orbite

Et la mise à jour ?

Des Apple Watch mais pas d’iPhone sur l’ISS !

La rédaction de Mac4Ever remercie chaleureusement Maurice Marnat du CNES pour ses précieuses informations et les superbes photos et vidéos qu'il nous a communiquées.

Comme chaque été, entre les Perséides et les Aquarides,. Mais cette année, nous avons également eu la chance d’A l’occasion de sa mission Alpha -la deuxième à bord de l’ISS-,Et pour cette nouvelle aventure, il était. En effet, les iPad sont présents un peu partout dans l’ISS, et ce, dès le départ, avecCe dernier -fourni et géré par la firme fondée par Elon Musk- est en réalité un véritable instrument de bord. Il n’estHistoire d’en savoir un peu plusNous avons pu retrouver avec plaisir, ingénieur et responsable du projet EveryWear au CNES, une application pour iPad développée spécifiquement pour les astronautes.La NASA dispose à bord de l’ISS d’unePour cette mission, ce sont des iPad Pro 2017 qui ont été utilisés. Précédemment, on a pu voir se succéder plusieurs générations d’iPad 3, puis d’iPad Air 2 en 2017.Plus, les tablettes ont progressivement remplacé les ordinateurs au sein de la station pour différentes tâches du quotidien. Les iPad sont en effet plus: vérifier l’état de l’ISS, gerer les tâches quotidiennes, préparer les expériences, enregistrer les résultats de ces tests, etc. Sur les images, on peut d’ailleurs les voir flotter un peu partout. Davantage, ils apportent également une plus grandeaux astronautes -un atout majeur en apesanteur.Comme la précédente mission, on aurait pu croire qu’un partenariat a été mis en plus pour une telle opération. Mais non !, sans protections particulières ou édition spéciale. Ils sont tout simplementAlors comment être sûr de la résistance des appareils embarqués ? Tout est une histoire d’échantillonnage, carEn effet, en laboratoire, il est possible de faire subir dessur des appareils pour tester leur résistance. Mais ces derniers se soldent par la- ce qui est difficilement compatible avec leur envoi en orbite.Par exemple,. Ces derniers consistent à simuler des événements redoutés au niveau électrique, mécanique et thermique afin de tester, de suivre et d’anticiper les comportements sécuritaires des batteries lors de situations comme des court-circuits, des températures hautes, des chocs mécaniques…Les appareils bénéficient toutefois d’une. Les appareils ne sontvia une solution MDM (ou Gestion des Appareils Mobiles). Cette dernière utilise un réseau interne () et un réseau global ().Enfin. En effet, comme il n’y a pas de contrat particulier avec Apple,Par conséquent,. De cette manière, les équipes au sol peuvent également récupérer les données des appareils -notamment certaines données Santé. Certes, à ce rythme, il serait certainement moins cher de jeter / désorbiter les appareils.Par ailleurs,En revanche, ils ne peuvent pas faire grand chose en dehors de lire l’heure ou de vérifier quelques fonctions de santé. En effet, il n’y pas d’iPhone sur l’ISS…Dans un avenir assez proche (quelques années ?),(le stock est renouvelé tous les 4/5 ans) mais aussi des iPod touch . Ces derniers vont être associés à un système de code barre / tag RFID pour effectuer des opérations logistiques et de gestion de stock !