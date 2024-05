Les iPad Pro M4, iPad Air M2, Magic Keyboard et Pencil Pro en commande sur Amazon !

iPad Pro M4

iPad Air M2

Magic Keyboard et Apple Pencil Pro

Retrouvez notre débrief sur les nouveaux iPad en vidéo !

. La puce gravée avec la seconde génération de 3 nm de TSMC embarque 10 cœurs CPU, 4 performants et 6 efficients (seulement 9 cœurs, dont 3 performants pour les versions 256 et 512Go), et 10 cœurs GPU avec Dynamic Caching et accélération matérielle du Ray Tracing. Selon Apple, le GPU du M4 est 4 fois plus puissant que celui du M2 et la nouvelle gravure en 3nm permet à la puce M4 de consommer 2 fois moins d'énergie à puissance équivalente que le M2.. En sus d'être plus fins et plus légers (5,1mm pour le 11 pouces et 5,3 pour le 13 pouces), les nouveaux iPad Pro sont désormais sur un pied d'égalité en embarquent tous deux. Apple a utilisé 2 couches OLED (Tandem OLED) afin d'obtenir un écran capable d'offrir 1 000 nits en permanence, et jusqu'à 1 600 nits en pic (c'est très lumineux pour de l'OLED).qu'Apple annonce jusqu'à 50% plus performant que la génération précédente, ainsi que des haut-parleurs améliorés, une caméra frontale qui est enfin placée sur la tranche supérieure lorsque l'iPad est tenu en mode paysage,et jusqu'à 1To, ainsi que la gestion du survol avec l'Apple Pencil.Pour la première fois,. La tablette reste compatible avec le Magic Keyboard afin de disposer d'un clavier et d'un trackpad. et prend en charge l'Apple Pencil Pro.Apple(un nouveau gesteavec retour haptique, un gyroscope intégré pour changer l'orientation du trait, la prise en charge de Localiser pour retrouver le stylet) et(uniquement compatible avec les iPad Pro M4, les iPad Air M2 restent compatibles avec l'ancienne version) plus fine et plus légère offrant un repose poignet en aluminium, une rangée de touches de fonctions et un trackpad en verre avec retour haptique. Vous pouvez retrouver notre article dédiés sur l 'Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard