Apple présente ses plates excuses pour sa vidéo de l'iPad Pro M4 !

La créativité est dans notre ADN chez Apple, et il est extrêmement important pour nous de concevoir des produits qui responsabilisent les créatifs du monde entier , a déclaré Tor Myhren, VP of marketing communications. Notre objectif est de toujours célébrer la myriade de façons dont les utilisateurs s'expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l'iPad. Nous avons manifestement raté notre cible avec cette vidéo, et nous en sommes désolés .