N'attendez pas Baldur's Gate 3 sur iPad et iPhone !

Baldur's Gate 3 sur iPad et iPhone ?

Pas pour tout de suite !

Les critiques sont unanimes

Les amateurs des jeux des incroyables Belges de Larian Studiospuisque Divinity Original Sin 2 (une œuvre que je vous recommande et que l'on doit également au studio de Gand, certainement un des meilleurs jeux disponible sur iPad), avait eu le droit à son portage sur les tablettes de Cupertino.Malheureusement, Michael Douse, dirigeant la division édition chez Larian Studios,. A moins que le studio souhaite contrôler les bruits de couloir afin de pouvoir communiquer par la suite sur le sujet, il semblerait que le portage ne soit pas à l'ordre du jour. C'est assez dommage tant le jeu est bon, et qu'il aurait pu profiter de la puissance des puces Apple Silicon sur les récentes tablettes d'Apple. Il reste toutefois possible de s'y adonner sur Mac, ou via le service GeForce Now sur iPad et iPhone (même si l'écran d'un smartphone est un peu petit pour ce genre de jeu)Pour rappel, attendu depuis de longues années et disponible en version Early Access depuis 2020,