Apple préfèrerait-elle Disney à Netflix pour le Vision Pro ?

Ayant emprunté le miroir de Madame Leota, Mark Gurman précise queLes raisons demeurent assez floues.Il semblerait que le principal service de streaming refuserait de concevoir une application personnalisée pour le casque d'Apple. Dans sa newsletter, le journaliste dit avoir informé que Netflix n'auraitOn pourrait imaginer une sorte de clause d'exclusivité ou une autre restriction limitée dans le temps...Le Vision Pro embarque des haut-parleurs intégrés avec prise en charge de l'audio spatial, un système permettant d'ajuster finement le maintien et l'écartement pour les yeux,A cela, s'ajoutent 12 caméras, 5 capteurs et 6 microphones, un système de suivi des yeux, une puce M2 secondée par une puce R1 pour les capteurs, un système pour scanner votre visage afin de créer un avatar, et le système Vision OS créé à partir d'une page blanche pour le spatial computing et intégrant son propre App Store.On se doute qu'Apple travaille sur des. Mais tous ne seront pas diffusés via l'app native TV. Le passage de Bob Iger le montre bien.Dans un tweet de juin, Sigmund Judge de, un site spécialisé dans les contenus Apple TV+, avait d'ailleurs lâché une petite bombe.