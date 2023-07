En août, Apple va proposer à quelques développeurs de tester son Vision Pro

Meet with App Store experts

Des sessions de formation au mois d’août

Vous voulez rendre vos pages de produits encore meilleures ? Vous avez des questions sur les événements intégrés ou la mise en œuvre des abonnements ? Connectez-vous avec des experts de l'App Store et découvrez comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ces fonctionnalités. Découvrez comment attirer de nouveaux clients, tester des stratégies de marketing, optimiser les abonnements et bien plus encore.

Des laboratoires dédiés au Vision Pro

Tout au long du mois d'août,Au menu, seront proposés plusieurs thèmes comme lasur l'App Store, les mises à niveau des prix de l'App Store, la découverte et le marketing des applications, l'optimisation des abonnements, l'analyse des applications, le Game Center et les événements intégrés.et c’est là que cela devient très interessant puisque les développeurs auront la possibilité d'essayer leurs applications suravant sa sortie en 2024. Par conséquent, ces réunions seront uniquement physiques et se tiendront àPour participer à l'un de ces événements, les développeurs devront s’inscrire sur le site Web d'Apple Developer. Mais là encore tout le monde n’aura pas une place, la firme californienne expliquant que certaines sessions ont une disponibilité limitée !