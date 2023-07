Comment Apple entend limiter le prêt de son Vision Pro aux développeurs

Une app pour mesurer le tour de tête !

un rendez-vous obligatoire en Apple Store pour commencer

Il y a quelques jours, en fouillant les CGU pour demander un kit de développement, Mark Gurman a trouvé des références à une application dénommée, confirmant ainsi une de ses précédentes informations., et notamment de trouver la bonne taille pour la sangle du dessus.Ce matin, il fournit d’autres détails la concernant. Ainsi,. Lepourrait peut-être faire référence à la largeur, tandis que lepeut faire référence à la taille du pont du nez, qui sont des mesures utilisées pour le montage de lunettes et d'autres appareils optiques.En effet, il semblerait que les kits soient adaptés à un seul développeur, et que les autres développeurs d’une même équipe ne pourraient pas être en mesure d’utiliser le Vision Pro au maximum de ses capacités parce qu'un ajustement serré entre le visage et le masque est nécessaire.D'après, le coût de l'appareil et la nécessité de l'ajuster à la morphologie de chaque acheteur impliquent queune logistique que Cupertino maitrise parfaitement. En outre, la firme devrait également tenir compte des prescriptions de vue mais aussi limiter les retours intempestifs pour cet appareil au prix conséquent.Chacun des magasins (américains pour commencer) disposera d'un espace dédié au Vision Pro, avec des appareils de démonstration, des accessoires et des sièges.Ces espaces serviront également pourdes personnes et, y compris l'attache sur le dessus de la tête qui pourrait être en option . D'ailleurs, Mark Gurman énonce une mauvaise nouvelle concernant cette dernière.D'après des tests internes, certaines personnes avec des gabarits ou des tours de tête plus petits auront du mal à porter le casque pendant plus d'une demi-heure environ... (des optimistes diraient que cela résoudrait le problème de l'autonomie !).