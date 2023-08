Seriez-vous tenté par cet Apple Vision Pro version Barbie ?

Le hit de l’été

Pour le moment, il vient juste de dépasser les 775 millions de dollars de recettes selon, dont 351 millions aux Etats-Unis et au Canada. Si on tient compte de son, il s’agit d’une très lucrative performance.Ainsi, Barbie est désormais le troisième film de 2023 dans la liste des succès au box-office mondial, derrièreet. Après un excellent démarrage et seulement 32% de baisse de fréquentation depuis sa sortie, le film se maintient, bénéficiant d’un très bon accueil du public et d’un contexte favorable :En effet, côté réseaux sociaux,. Personne n’échappe à une déclinaison Barbie, pas même, depuis la sangle jusqu’aux processeurs !Dans ce concept, le designer s’offre même de(les fans reconnaîtront l’intérieur de la miss ou encore ses gigantesques placards et dressings à faire pâlir Kim Kardashian.Pour les curieux, on vous conseille la vidéo suivante à condition de:-)