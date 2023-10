Blacklisté par Meta, ce développeur d'une app de yoga réclame 353 millions !

Une relation idyllique avant le cauchemar

Le développeur, après avoir appris qu'il était également en négociations avec Apple au sujet de laD'après, il avait travaillé en étroite collaboration avec Meta sur un partenariat pour lancer son application AEI Fitness sur les plateformes ARVR du Meta Quest. A priori, l'application devait être, le mois dernier.Alors qu'il se préparait pour le discours d'ouverture, mettant en lumière son application, Meta lui aurait tout simplement interdit de venir à la conférence et l'aurait blacklisté.Dans son action en justice, Andre Elijah reproche à Meta une, après avoir appris l'existence de discussion avec Apple et ByteDance pour la plate-forme Pico de cette dernière. Ces deux dernières auraient accepté de lancer l'application AEI FitnessIl dénonce les représailles de Meta invoquantApparemment, Meta aurait déjà payé environ. Mais le développeur demande. Au total, cela équivaut à plus de 353 millions de dollars de dommages-intérêts !