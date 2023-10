Le lancement du Vision Pro sera-t-il le plus compliqué de l'histoire d'Apple ?

confidentiel

les membres sélectionnés de l'équipe se rendront et participeront à un événement à Cupertino, en Californie, au cours des premiers mois de 2024. À leur retour dans leur magasin d'appartenance, ils fourniront une formation et un soutien continu aux membres de l'équipe du magasin. Il s'agit d'une opportunité au sein du groupe pour ceux qui ont une profonde passion pour la démonstration des produits Apple et la formation professionnelle.

Un lancement des plus complexes

. Comme pour les actions à destination des développeurs, la firme californienne aurait encore prévu un processus compliqué de pré-enregistrement et d'entretien avant autorisation.D'après nos confrères américains qui ont pu mettre la main sur le document, ce dernier précise :Pour Mark Gurman,La firme espère réunir quelques membres du personnel pour chaque Apple Store américain, qui -dans un second temps- se chargeront d'enseigner les mystères du casque à leurs collègues.A priori, elle prévoirait même d', en ajoutant le bandeau supérieur à la bonne taille (pour limiter les problèmes de poids ), la jupe et -le cas échéants- les lentilles de prescription en option. Les magasins les plus importants devraient avoir un espace spécialement dédié au Vision Pro, tandis que d'autres magasins ne recevront qu'une ou deux unités (peut-être seulement à des fins de démonstration). Enfin, concernant la date exacte de sortie,....Et en pratique,! A priori, les bancs de l'école de la Pomme seraient restés plutôt vides cet été. P: il faut s'inscrire dans le cadre de pré-enregistrements pour pouvoir tester un exemplaire physique.. Comme pour iOS ou macOS, ce kit de développement permet aux développeurs tiers de créer des applications pour le casque et de les tester avec un simple Mac.