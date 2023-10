Le Meta Quest 3 se fait démonter en vidéo

Avec ce nouveau modèle, Meta semble avoir mis à profit l'espace disponible sans toutefois réutiliser la batterie courbée du Quest Pro. Une fois la façade du casque et ses trois capteurs retirées, il sera possible d'apercevoir. Le technicien met l'accent sur les difficultés rencontrées pour désassembler l'ensemble avec de nombreuses attaches en plastique, la colle et un total de 50 vis.Meta a opté pour une batterie affichant. Cette capacité supérieure permet ainsi à la firme d'offrir au Quest 3 une autonomie comparable au modèle précédent, tout en proposant une puce plus puissante et nécessitant davantage d'énergie.Le démontage des contrôleurs dévoile lpermettant au casque d'en suivre les mouvements dans l'espace. Sur les modèles précédents, ces LED étaient placées sur un cercle de plastique qui faisait également office de protection.Pour rappel, le Quest 3 embarque trois nouveaux capteurs (dont un pour la profondeur) bien visibles en façade permettant au porteur de voir son environnement en couleur et la réalité mixte (en monochrome sur le Quest 2),(2 064 x 2 208 pixels par œil, à comparer aux 2000 x 2040 pixels du PS VR2), l'ajustement simplifié de l'écart des lentilles via une molette,, 8 Go de RAM (contre 4Go pour le Quest 2) et un format nettement plus compact que le Quest 2, ce qui devrait améliorer le confort.La conception du Quest 3 avec de nombreuses vis et attaches ainsi que l'utilisation de joystick traditionnels (pas d'effet Hall) et donc sensibles à plus ou moins long terme à l'agaçant phénomène de drift. Nous pouvons compter sur les techniciens du site pour offrir le même traitement au Vision Pro quelques jours après sa sorite et avons hâte de voir de l'intérieur comment Apple a conçu son casque à 3499 dollars.