Microsoft abandonne la réalité mixte (tant mieux pour l’Apple Vision Pro !)

l'IA plutôt que l'ARVR

Considérée comme obsolète par le groupe, la plateforme logicielle de réalité mixte était disponible sur Windows et permettait à certains appareils, à des logiciels de productivité ou encore des jeux, d'exploiter les technologies ARVR. Elle sera, tout comme les applicationsetpour SteamVR.Rappelons que la plateforme de Microsoft avait été, comme le HP Reverb G2 et d’autres fabriqués notamment par Acer, Asus et Samsung. A priori, le taux d’adoption n’a pas été suffisant et Redmond a préféré investir dans un autre projet (OpenAI). Par la suite, le groupe aAlex Kipman -le patron du HoloLens- a d'ailleursaprès plusieurs accusions d'agressions sexuelle. Dans la foulée, le groupe avait réorganisé ses filiales, supprimant 10 000 emplois au passage, dont un grand nombre affectés aux projets de réalité mixte de Microsoft, dont l’application AltspaceVR, aujourd’hui abandonnée.