Le casque VR Meta Quest 2 à son prix le plus bas !

Le Meta Quest 2 à 299€ !

Meta Quest 2 : un achat encore intéressant ?

Alors que le Meta Quest 3 est désormais disponible, la firme de Mark Zuckerberg propose une remise sur la génération précédente.. Il suffit de lancer une partie de Superhot ou de Beat Saber pour s'en rendre compte. Son tarif abordable a toujours été un atout et une des clés de sa réussite commerciale. Lancé à 349 euros avec 64 Go de stockage (une capacité qui n'est plus proposée), le casque a ensuite connu une hausse de tarif de 100 euros en août 2022, puis une baisse (pour le Quest Pro et le Quest 2 256 Go) en mars 2023.A 299,99 euros,. Meta a assuré lors de la présentation du Quest 3 que l'ancien modèle resterait au catalogue et continuerait d'être pris en charge.Pour rappel, le Quest 3 propose(en monochrome et avec une définition moins élevée sur le Quest 2). Si les caractéristiques du Quest 3 permettent aux développeurs de proposer des expériences encore plus poussées, les prochains jeux devraient toutefois rester compatibles avec la génération précédente. En effet, le parc installé de Quest 2 est très important (il s'en serait tout de même vendu plus de 20 millions d'unités),