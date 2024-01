Qualcomm dégaine une puce pour les concurrents du Vision Pro

Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen2

l'informatique spatiale

Des annonces au CES ?

Qualcomm a ainsi levé le voile sur(un terme d'ailleurs repris à l'identique dans la communication officielle de Qualcomm).Cette évolution de la version XR2 (sans le + donc, une puce que l'on retrouve d'ores et déjà dans le Meta Quest 3) muscle un peu son jeu en apportant, de plus de 12 caméras pour la réalité augmentée mais également le suivi des yeux et des mains, du Wi-Fi 7 en sus du Wi-Fi 6/6E, ainsi qu'une fréquence CPU en hausse de 20% et une cadence relevée de 15% pour le GPU (il ne faudra donc pas s'attendre à une véritable révolution sur ce point).Comme à son habitude, Qualcomm présente un casque au design de référence pour accompagner sa puce, mais i(la firme cite Samsung et Google, bien que ces deux entités semblent avoir un peu de mal dernièrement avec leurs divisions dédiées respectives)Comme pour ses puces ARM pour ordinateur, dont le prometteur Snapdragon X Elite s'appuyant sur les travaux de Nuvia, la startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple,. Les premiers casques dotés du Snapdrafgon XR2+ Gen2 pourraient d'ailleurs être annoncés lors du CES, soit dans quelques jours seulement. Si le tarif élitiste du Vision Pro réservera le casque aux enthousiastes au budget assez confortable,