Apple a choisi Belkin pour un accessoire particulier du Vision Pro

Le poids mystère du Vision Pro

Et l'autonomie dans tout ça ?

un fil à la patte

Précédemment, Mark Gurman est revenu sur une question sensible, le poids du Vision Pro.! Lors des premières prises en main, certains ont estimé son poids -à main levée- à environ. Ce qui serait considéré comme trop lourd pour certains utilisateurs -même dans de courtes périodes- et qui aurait également causé certaines tensions au niveau du cou, voire une certaine fatigue au bout d'une heure et demie. A cette époque, Apple devait encorepour améliorer le confort de l'appareil.pour soulager les cervicales. Elle a aussi choisi dedans le casque, mais de la fixer viaun câble afin qu'elle puisse être portée ou glissée dans la poche de l'utilisateur.L'avantage est que le produit est plus léger, mais l'utilisateur doit se promener avec sa petite batterie sur lui et faire attention au câble.Bien évidemment on en sait pas plus, hormis qu'il sera en vente en même temps que le Vision Pro !