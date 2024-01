Quand le Vision Pro sera-t-il disponible en dehors des US ?

Le Vision Pro : quid de la disponibilité en dehors des US ?

Avant la WWDC 2024 ?

Malgré son tarif élitiste qui le réservera de fait à une petite niche d'utilisateurs, le Vision Pro reste un produit important pour Apple. Sa disponibilité limitée aux US est principalement due à un stock assez faible (les rumeurs évoquent 80 000 unités dans un premier temps). Ainsi, en proposant uniquement son casque sur son territoire, Cupertino entend proposer une expérience d'achat la plus fluide possible et réduire l'attente. Toutefois,Ainsi, selon Ming-Chi Kuo , Apple devrait profiter de la WWDC 2024 pour donner plus de détails et d'outils aux développeurs. De fait,ce qui ne pourrait être que bénéfique pour Apple. Pas besoin de boule de cristal pour parvenir à cette conclusion. Reste à savoir si Apple réussira à disposer d'un stock suffisant assez rapidement pour combler les éventuelles demandes aux US, et ouvrir les commandes dans le reste du monde.Ce petit délai entre la commercialisation aux US et dans le reste du monde permet également à Apple de gagner un peu de temps afin d'adapter son casque aux spécificités et lois des différents marchés à l'international.(ce qui reste plus proche de chez nous),