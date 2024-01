Vision Pro : l'Apple Store US ferme pour le lancement

Les Apple Store US ferment avant le lancement du Vision Pro

ordinateur spatial

Des options et des tarifs

L'Apple Store rouvrira ses portes à 14h, heure française, afin de lancer les précommandes du Vision Pro, le premierde Cupertino. Si elles ne nous sont pas directement destinées,, comme les éventuelles différentes configurations proposées.En effet, si le stockage de base devrait être de 256 Go,avec des tarifs encore plus élevés que les 3 499 dollars (hors taxes) annoncés. Plusieurs options seront peut-être également de la partie, comme une batterie supplémentaire, ou encore des accessoires améliorant le confort (les premiers retours font état d'un casque assez lourd, limitant le confort et l'usage sur la durée).Nous aurons certainement également enfin, mais il ne faudra pas non plus attendre d'Apple trop de détails (la fiche technique des iPhone n'indique par exemple pas la quantité de RAM embarquée).