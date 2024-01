Le Vision Pro est dispo aux US ! Quelles options de stockage et quels tarifs ?

De 256 Go à 1 To de stockage interne

Quels tarifs

Sur l'Apple Store US, il est d'ores et déjà possible de précommander un Vision Pro. Lors du processus, Après avoir scanné votre visage à l'aide d'un iPhone ou un iPad avec Face ID pour définir la taille des bandeaux et du coussin empêchant la lumière de s'immiscer dans le casque, puis indiqué si vous avez besoin des lentilles correctrices fournies par Zeiss,Au niveau du tarif,. Les tarifs US sont bien entendu hors taxes (la taxe varie selon les états) et Apple propose de s'offrir le Vision Pro en échelonnant le paiement sur 12 mois (soit 291,58 dollars par mois sur 12 mois pour la version 256 Go).A 3 499 dollars (hors taxes) le bout,. Même si le casque ne vous sert qu'à regarder des films, des photos et des vidéos, cela pourra vite être un peu juste si vous voulez stocker quelques médias en local. La consultation via iCloud et les plateformes de streaming peut être une solution viable, mais vous n'aurez pas forcément toujours une connexion suffisante disponible, par exemple en voyage. De plus, on ne connait pas encore le poids des différents jeux, Apps et expériences qui seront proposés via l'App Store, mais les 256 Go pourraient tout de même être vite saturés,