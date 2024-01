Quel est le poids officiel du Vision Pro (et que contient la boite) ?

What's in the box ?

Combien pèse le Vision Pro ?

La fiche produit révèle certains détails techniques et confirme ainsi le contenu de la boite !avec un(le bandeau classique à l'arrière de la tête), unet deux(le coussin au niveau des yeux).A cela, s'ajoutent un(une protection extérieure au niveau de l'écran) et une(le retour) pour le nettoyer. Enfin, on finira avecOn note également la présence du(la sangle sur le dessus de la tête). Certaines rumeurs avaient prétendu que la sangle serait en option, mais finalement elle est bien incluse dans la boite.Dans la fiche technique,. La différence -d'après Apple- va varier en fonction des accessoires utilisés. Notons que. A titre de comparaison, le Meta Quest 3 -sorti le 10 octobre dernier- pèse 515 grammes et le Quest Pro 722 grammes. Mais ces deux derniers modèles embarquent -quant à eux- une batterie intégrée.