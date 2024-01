Voici les accessoires du Vision Pro !

Des accessoires pour le Vision Pro

Si vous comptez trimballer votre casque de luxe,Cupertino propose l'Apple Vision Pro Travel Case, un étui avec une structure en polycarbonate, un intérieur en microfibre, une poignée rétractable, ainsi que des compartiments afin d'assurer le transport dans les meilleures conditions d'une batterie, d'éventuelles lentilles Zeiss, et de quelques accessoires supplémentaires.Une fois refermé, l. Pour en profiter, il faudra débourser 199 dollars supplémentaires et les livraisons sont prévues pour le 2 février, à temps pour protéger le précieux ordinateur spatial d'Apple.Si vous voulez profiter de votre Vison Pro loin d'une prise,La batterie, dont Apple ne donne pas la capacité, est protégée par un châssis en aluminium et propose un port USB-C pour la recharge et pour connecter le Vision Pro. Selon Apple, la batterie offre une autonomie de 2 heures, voire 2h30 en lecture vidéo.Les lentilles Zeiss permettant d'adapter le Vision Pro à votre vue (la fixation est magnétique) sont, ou en version(Reader en VO) avec 3 variations au niveau de l'intensité de la correction.et il sera possible de faire graver les bagues en plastique gratuitement.Le bandeau Apple Vision Pro Light Seal permettant d'empêcher la lumière de passer e. La boite contient deux coussinets en deux tailles différentes, qui peuvent également s'acheter séparément au tarif de 29 dollars (4 tailles disponibles).Autre accessoire disponible sur l'App Store, mais cette fois produit par Belkin, le Battery Holder for Apple Vision Pro est. La boîte contient également de quoi porter la batterie en bandoulière,Le Solo Knit Band, mis en avant lors de la présentation du casque (il est en effet nettement plus design que l'autre option, voir plus bas) est. Attention, si le look est plus réussi et qu'il a l'air moelleux et confortable, ce bandeau ne semble pas convenir à tous les utilisateurs selon les premiers retours Autre option, certes moins payante,est également proposé en trois tailles (S,M et L) à 99 dollars.Enfin, Apple liste égalementaux tarifs respectifs de 29 et 39 dollars. Les versions françaises sont proposées sur l'Apple Store à 35 et 45 euros . Il sera également possible d'utiliser les AirPods Pro 2 USB-C afin de profiter de l'audio sans perte est d'une latence réduite une fois couplés au Vision Pro.Comme à son habitude,, particulièrement après avoir réglé la note du Vision Pro. Le boitier de transport pourrait ainsi être inclu d'office, et une seconde batterie vue l'autonomie plutôt faible n'aurait pas été un luxe incroyable à ce tarif. Nul doute que les accessoiristes tiers se feront un plaisir de vous équiper à moindre coût, reste à voir si la qualité sera au rendez-vous.