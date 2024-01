Utiliser un casque Vision Pro en dehors des USA ? Possible mais compliqué...

Les restrictions en dehors des USA

un vrai parcours du combattant

Dans la FAQ au niveau des pages des précommandes ( sur le site US ), on note que l'utilisation hors US seradifférente et légèrement plus complexe. Tout d'abord,. Il faudra donc être plutôt d'un bon niveau pour l'utiliser.En outre,. Idem pour les achats via les applications Apple Music et TV (n'oublions pas que pour le moment seul Disney+ a une application dédiée officielle. Pour Netflix, Youtube ou Spotify, il faudra passer par Safari).De même,, dont certains ne pourront pas être accessibles en raison de licences ou d'autres restrictions dans ces pays ou régions (il faudra sans doute passer par un VPN).Pour les clients porteurs de lunettes qui désireraient l'utiliser avec des verres de correction,Notons qu'Apple précise que son casque est parfaitement compatible avec le(ce qui se révélera peut-être le plus confortable pour le moment si vous avez l'habitude / vous pouvez en porter). Apparemment le port de lentilles rigides /semi-rigide serait déconseillé par ZEISS.En cas de soucis avec votre casque, il faudra l'envoyer sur place ou vous déplacer...