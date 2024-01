Réparer son Vision Pro coûtera très, très cher...

Des réparations hors normes

le remplacement de batterie sans frais supplémentaires [est possible] si vous avez AppleCare+ et la batterie de votre produit détient moins de 80 % de sa capacité d'origine.

D'après les grilles tarifaires, certaines réparations pourront s'élever à environ(bon argument pour vous faire souscrire à un plan AppleCare). Pour autant, le prix de l'assurance est également fort élevé et se monte à 499 dollars. Pendant la durée de vie de la couverture AppleCare, les utilisateurs pourront faire prendre en garantie, avec une franchise à chaque fois de 299 dollars -ce qui n'est pas rien non plus.. Apple divise les réparations en deux catégories, celles liées à l'écran et les autres. Les premières seront de 799 dollars.: 2 399 dollars (un peu plus que deux iPhone 15, un Mac, un mois de salaire,...) Mais peut-être que la firme affinera les prix dans un proche avenir.Notons que la page comporte également une section distincte concernant l'entretien de la batterie du Vision Pro. Cette dernière peut aussi être remplacée(non vous ne saurez pas combien), avec la petite mention pour indiquer que la simple usure liée à l'utilisation normale ne sera pas prise en charge.Il est également précisé que