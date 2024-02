Le Vision Pro s'éteint lors du changement de batterie

Quelques chiffres sur l'autonomie

Apple indique que l'autonomie du Vision Pro est de 2 heures en usage mixte et de 2h30min lors du visionnage de vidéo. Si vous comptez regarder un film plus long que cela loin d'une prise, il faudra vous fendre d'une seconde batterie (une option à 199 dollars tout de même). La vidéo de Brian Tong est assez détaillée sur ce point et permet d'apprendre queCela implique que Cupertino, certainement afin de ne pas alourdir un casque pesant déjà entre 600 et 650 grammes,(ce qui avait pourtant été un temps affirmé par les rumeurs), ce qui aurait pu s'avérer pratique.. Brian Tong prise également qu'il a obtenu une autonomie légèrement supérieure à ce qu'annonce Apple, avec 2h26min en usage mixte, 3h9min en lecture de vidéo 3D, et ajoute d'intéressantes mesures avec une recharge complète prenant 1h30min, et 37% de batterie engrangés après 30 minutes de charge.