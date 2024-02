L'IA de Microsoft vous répondra sur le Vision Pro !

Toute la suite office sur le Vision Pro !

pour créer plus rapidement des formules, des graphiques et des tableaux les plus complexes, et de tirer parti de la puissance des deux, Excel et du Vision Pro, pour analyser, manipuler et visualiser les données

s'entrainer à présenter la présentation comme si on était face à un public

Sur un billet de blog, Redmond a choisi de proposer. Apparemment, les environnements immersifs du casque vontIl ne s'agit pas là de les couper totalement du monde extérieur mais d'affiner l'expérience de réalité mixte, en superposant l'environnement réel et une vue virtuelle.Concrètement, Microsoft affirme que les utilisateurs seront en mesure dequi permettra dePour Teams, les réunions sont plus interactives et. On retrouvera toutes les fonctions sur le coté ou en bas de l'écran.-alimentées par l'Intelligence Artificielle- seront également de la partie ! Ne perdant pas une occasion de promouvoir ses avancées dans le domaine, Microsoft a mis en évidence certaines illustrations de l'IA générative sur le Vision Pro.Dans le désordre on trouve, servir d'assistant personnel (Copilot sera en charge des brouillons, des modifications, des résumés etc). Il sera plus facile de lui donner des consignes vocales ou encore d'analyser et explorer les données.