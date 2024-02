Apple a prévu plus de 600 apps optimisées pour les débuts du Vision Pro

Avec plus de 600 nouvelles expériences spatiales à explorer dans le tout nouvel App Store, ainsi que plus d'un million d'applications compatibles sur iOS et iPadOS, les utilisateurs peuvent découvrir un large éventail de programmes qui élargissent les limites de ce qui est possible. Ces applications incroyables changeront la façon dont nous vivons le divertissement, la musique et les jeux ; stimuleront notre imagination avec de nouvelles façons d'apprendre et d'explorer ; débloqueront la productivité comme jamais auparavant ; et bien plus encore. Les développeurs capturent déjà la promesse de l'informatique spatiale, et nous avons hâte de voir ce qu'ils créeront ensuite.