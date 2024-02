Le plein de tutos et une pub officielle pour le Vision Pro

Hello Vision Pro

Le plein de tutoriels

Dans cette première publicité officielle d'un peu plus de 30 secondes,. Du menu principal à la sélection grâce au suivi des yeux et des mains, en passant par la gestion des fenêtres virtuelles et l'utilisation du casque comme un écran de cinéma personnel géant, l'homme fait le tour du propriétaire, à l'image de ce que feront certainement les premiers utilisateurs dès aujourd'hui en rentrant chez eux avec le précieux.Comme pour chaque nouveau produit, Apple propose égalementafin d'en faciliter la prise en main. Au cas où vous seriez l'heureux propriétaire d'un Vision Pro, Apple indique également la marche à suivre pour le nettoyer convenablement au sein d' une nouvelle page de support officielle