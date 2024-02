Vision Pro : voir les yeux de l'utilisateur, gadget ou fonction essentielle ?

Une fonction pour rendre le Vision Pro moins égoïste

Du marketing à la réalité

Sur les photos d’Apple, cela ressemble à un grand écran lumineux qui montre une vidéo de vos yeux aux personnes autour de vous afin qu’elles se sentent à l’aise pour vous parler pendant que vous portez le casque – une fonctionnalité adorablement appelée EyeSight. En réalité, elle pourrait tout aussi bien ne pas être présente. Il s’agit d’un écran OLED basse résolution avec un panneau lenticulaire devant pour fournir un léger effet 3D, et il est si sombre et le verre de protection est si réfléchissant qu’il est en fait difficile de voir ce qu'il affiche dans la plupart des éclairages normaux à brillants. Lorsque les gens voient vos yeux, c’est une image fantomatique en basse résolution qui ressemble à un effet spécial numérique. L’effet est étrange : l’idée que vous établirez un véritable contact visuel avec quelqu’un est un fantasme. Et il n'y a pas de commandes ou d'indicateurs dans visionOS pour cet écran externe, vous ne savez donc jamais vraiment ce que les autres voient. Imaginez regarder quelqu'un directement dans les yeux et lui parler sans savoir s'il peut voir vos yeux, c'est bizarre !

Nous voulions que les gens autour de vous se sentent également à l'aise lorsque vous le portez, et que vous vous sentiez à l'aise en le portant avec d'autres personnes. C’est pourquoi nous avons passé des années à concevoir un ensemble de gestes très naturels et confortables que vous pouvez utiliser sans agiter les mains en l’air. C’est aussi pourquoi nous avons développé EyeSight, parce que nous savions plus que tout que si nous devions vous couvrir les yeux, cela vous enlèverait une grande partie de ce qui est possible lorsque vous vous connectez avec les gens. Bien faire les choses était au cœur du concept du produit, car nous voulions que les gens conservent ces connexions dans leur monde réel.

La fonction EyeSight du Vision Pro utilise les caméras internes et le Persona (un avatar en 3D du visage de l'utilisateur, même si Apple ne veut pas entendre parler de ce terme) afin(si l'utilisateur ne voit pas son environnement dans le casque, l'écran externe affiche par exemple un bandeau lumineux, et non les yeux).(autres termes qu'Apple ne souhaite pas voir utilisés pour son casque).. En effet, lors des premiers essais, les journalistes ont trouvé que le rendu de l'écran externe n'était pas extraordinaire et que la fonction était assez peu efficace, voire anecdotique. Selon Nilay Patel de The Verge Dasn une interview accordée à Wallpaper, Alan Dye, Vice President de la division HID (pour Human Interface Design) et Richard Howarth, Vice President du Design Industriel,Si l'idée semble bonne, i. Toutefois, si Apple doit proposer un casque moins coûteux, retirer l'écran externe pourrait être une solution assez efficace, mais cela impliquerait alors de retirer l'EyeSight, une fonction pourtant essentielle, selon Apple.