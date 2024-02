Vision Pro : l'ordinateur du futur ne gère pas les souris Bluetooth !

le premier ordinateur spatial

Le Vision Pro ne prend pas en charge les souris Bluetooth

Quels périphériques Bluetooth pour le Vision Pro ?

la plupart des claviers Bluetooth fabriqués par Apple et d'autres fabricants

Apple Vision Pro n'est pas non plus compatible avec les souris Bluetooth

Retrouvez nos vidéos sur le Vision Pro

Lors de la présentation, Apple évoquait la possibilité de travailler sur le Vision Pro avec plusieurs exemples, y compris en projetant au sein du casque l'écran virtuel de votre Mac, le tout avec un clavier et un trackpad. S'il est effectivement possible d'utiliser le clavier et le trackpad du Mac, ou des modèles sans fil externes,Apple donne ainsi quelques précisions sur les périphériques Bluetooth pris en charge par le Vision Pro au sein d' une nouvelle page officielle d'assistance . Si Cupertino indique que, la firme précise juste après que les anciens modèles de Magic Keyboard et Magic Trackpad fonctionnant grâce à des piles ne sont pas compatibles.Mais surtout,Le pointeur au sein du casque ressemble fortement à celui proposé sur iPadOS (VisionOS s'appuie sur le système de l'iPad, mais ce dernier est quant à lui compatible avec les souris Bluetooth), et il faudra donc forcément utiliser un trackpad pour le moment.Si Apple propose très certainement les meilleurs trackpads du marché,. La souris apporte en effet une précision et un confort que l'on ne retrouve pas forcément sur un trackpad, aussi bon soit-il. Gageons qu'Apple permettra d'utiliser les souris Bluetooth dans une future mise à jour de VisionOS.