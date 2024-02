N'oubliez pas le code de votre Vision Pro (vraiment) !

Vision Pro et code de déverrouillage

De retour en France ? Dommage !

Retour obligatoire en Apple Store...aux US

Retrouvez nos vidéos sur le Vision Pro

Juste après avoir déballé fébrilement votre Vision Pro, la configuration de l'appareil nécessitera de choisir un code à 6 chiffres (avec la possibilité d'opter pour un code plus ou moins long, comme sur un iPhone par exemple) et de le valider une seconde fois. Cela semble trivial, mais, particulièrement pour un produit uniquement disponible aux US.En effet, Optic ID, l'équivalent de Face ID et Touch ID mais avec votre iris, ne remplace pas intégralement ce code, qui vous sera demandé au redémarrage, entre autres. Après de trop nombreux essais infructueux,(et donc pour le moment, uniquement dans une boutique aux US)(également de l'autre côté de l'Atlantique).On pourrait penser que ce cas de figure n'arrive pas souvent, surtout sur du matériel aussi récent,. Il n'y aucune autre solution pour le moment que de se rendre en Apple Store, ou de renvoyer le casque. Dommage, surtout si vous êtes de retour sur le vieux continent.Les techniciens doivent alors disposer physiquement du casque afin de connecter le Developper Strap, une branche spéciale permettant de connecter le Vision Pro en USB à un Mac, permettant alors de réinitialiser le code de déverrouillage. Problème, et de taille,. Autre point important, le port USB de ce strap ne fonctionne avec aucun périphérique USB, pas la peine de faire des pieds et des mains pour se le procurer afin d'ajouter un port à votre Vision Pro. Bref, n'oubliez pas votre code !